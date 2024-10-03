Россиянам назвали идеальную температуру для сна

Порой бывает очень сложно уснуть, если в комнате слишком жарко или наоборот слишком холодно. Поэтому важно поддерживать в спальне комфортную температуру. По словам директора центра реабилитации «Бутово» департамента труда и соцзащиты населения Москвы Ольги Авановой, это 18-20 градусов.

«Во время ночного отдыха организм находится в покое, все системы человеческого тела работают менее активно, из-за чего температура тела снижается на 1–2 градуса», — объяснила Аванова в беседе с РИАМО.

Кроме того, для здорового и качественного сна важна удобная кровать. Рекомендуется отдавать предпочтение ортопедическому матрасу, выполненному из латекса или пенополиуретанового материала. Также необходимо раз в десять дней менять постельное бельё, это позволит соблюсти гигиену во время сна.

«Создайте в спальне атмосферу тишины и покоя: используйте беруши или специальные шторы, которые помогут приглушить шум с улицы. Если время вашего отхода ко сну не совпадает с близкими, то попросите их не разговаривать громко и не делать «шумные» дела по вечерам», — порекомендовала эксперт.