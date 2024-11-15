Психиатр назвала опаснейший синдром депрессии, повышающий риск самого страшного исхода

Депрессия серьёзно ухудшает социальное функционирование человека и в крайних случаях может привести к тому, что человек сведёт счёты с жизнью, заявила врач-невролог и психиатр Анастасия Журавская. По её словам, депрессия — это не миф о лени, а реальная болезнь, способная затронуть любого человека независимо от его статуса.

Эксперт подчеркнула в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», что при диагностике депрессии выделяют три ключевых симптома: снижение двигательной активности, замедление мышления и ангедонию, то есть снижение настроения. Последний является самым опасным симптомом.

«Ангедония — ключевой симптом, лежащий в основе суицидальности», — заявила психиатр.