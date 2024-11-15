Психиатр назвала опаснейший синдром депрессии, повышающий риск самого страшного исхода
Психиатр Журавская: Снижение настроения — самый опасный симптом депрессии
Депрессия серьёзно ухудшает социальное функционирование человека и в крайних случаях может привести к тому, что человек сведёт счёты с жизнью, заявила врач-невролог и психиатр Анастасия Журавская. По её словам, депрессия — это не миф о лени, а реальная болезнь, способная затронуть любого человека независимо от его статуса.
Эксперт подчеркнула в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», что при диагностике депрессии выделяют три ключевых симптома: снижение двигательной активности, замедление мышления и ангедонию, то есть снижение настроения. Последний является самым опасным симптомом.
«Ангедония — ключевой симптом, лежащий в основе суицидальности», — заявила психиатр.
Выражается ангедония в снижении радости от любимых занятий, утрате мотивации, потере концентрации, отказе от физической активности. При данном недуге человек не воспринимает юмор или искусство, не получает удовольствия от музыки или секса. И это повод обратиться к специалисту, заключила психиатр.
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