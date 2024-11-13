Психолог раскрыла 3 способа перестать «грызть» себя за невыполнение целей к Новому году
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Многие люди к концу года начинают вспоминать все цели, которые они пообещали себе достичь в начале. Нередко бывает, когда выполненных задач оказывается не так много, как хотелось бы. Однако, помещая себя в такие рамки, человек сталкивается со стрессом и гнетущими мыслями о собственных неудачах. Об этом в беседе с Life.ru рассказала сексолог и психолог Евгений Александрова.
«Большинство людей сами себя зачем-то окружают рамками и стереотипами, что цели должны быть достигнуты к 31 декабря. Такое ограничение себя приводит лишь к стрессу и мысли о том, что что-то опять не получилось. Как много раз вы обещали себе постройнеть к Новому году, сменить работу, выйти из токсичных отношений и т.д. Возможно, дело не в том, что вы не способны добиваться своих желаний, а в том, что вы как раз запихиваете себя во временные рамки?», — отметила специалист.
Психолог считает, что вместо самобичевания будет лучше заглянуть внутрь себя и ответить на вопрос: а надо ли оно вам? Если ваш ответ решительно положительный, то начните наслаждаться процессом и хвалить себя за то, что вы уже сделали. Если вы не успели выполнить весь список целей, это вовсе не означает, что год был потерян.
Вот 3 способа, как перестать ругать себя за недостижение желаемых результатов:
- Ставьте себе адекватные цели, приближённые к реальности. Например, вместо «похудеть на 20 кг до Нового года», напишите «научиться питаться правильно и регулярно заниматься спортом;
- Не обращайте внимание на общественное мнение, которое частенько диктует, что и кому мы должны;
- Учитесь любить и принимать себя как с хорошей стороны, так и с других. Тогда любые ошибки будут восприниматься легче и без последствий.
Специалист также посоветовала меньше фокусироваться на собственных неудачах и ценить путь, который был вами пройден к 2024 году.
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