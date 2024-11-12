Психолог рассказала, как победить желание зажироваться зимой

Осенью и зимой особенно хочется есть. На аппетите сказывается не только недостаток витаминов и солнца, но и желание заесть сырость, холод и мрак чем-то вкусненьким. В результате некоторые люди могут видеть на весах плюс. Как этого не допустить, объяснила NEWS.ru психолог Анжелика Полина.

В первую очередь эксперт посоветовала не злоупотреблять сладостями. Вредные продукты можно заменить на полезные аналоги: хлеб — на хлебцы и снеки из злаков, пирожные и шоколад — на сезонные фрукты и сухофрукты.

«Обратите внимание на овощи и ягоды шоковой заморозки. Это отличный источник витаминов, минералов и клетчатки. Ешьте капусту, цитрусовые, пейте побольше воды. Больше овощей и ягод», — добавила Полина.

Также надо больше двигаться. Вместо поездки на автомобиле или общественном транспорте лучше пройтись. В течение дня важно находить время для разминки и дыхательной гимнастики. Для хорошего самочувствия крайне необходим сон. Избавиться от стресса и депрессивного настроя помогут прогулки на свежем воздухе, йога, медитации, дыхательные упражнения и встречи с друзьями.