Психолог рассказала, как победить желание зажироваться зимой
Психолог Полина: От осенне-зимней тяги к еде спасут фруктовые и овощные рационы
Осенью и зимой особенно хочется есть. На аппетите сказывается не только недостаток витаминов и солнца, но и желание заесть сырость, холод и мрак чем-то вкусненьким. В результате некоторые люди могут видеть на весах плюс. Как этого не допустить, объяснила NEWS.ru психолог Анжелика Полина.
В первую очередь эксперт посоветовала не злоупотреблять сладостями. Вредные продукты можно заменить на полезные аналоги: хлеб — на хлебцы и снеки из злаков, пирожные и шоколад — на сезонные фрукты и сухофрукты.
«Обратите внимание на овощи и ягоды шоковой заморозки. Это отличный источник витаминов, минералов и клетчатки. Ешьте капусту, цитрусовые, пейте побольше воды. Больше овощей и ягод», — добавила Полина.
Также надо больше двигаться. Вместо поездки на автомобиле или общественном транспорте лучше пройтись. В течение дня важно находить время для разминки и дыхательной гимнастики. Для хорошего самочувствия крайне необходим сон. Избавиться от стресса и депрессивного настроя помогут прогулки на свежем воздухе, йога, медитации, дыхательные упражнения и встречи с друзьями.
Ранее Life.ru писал о восьми рабочих способах, которые помогут избавиться от привычки переедать. Слишком много есть не захочется после стакана тёплой воды. Его надо пить за 15 минут до приёма пищи. Также можно использовать интервальное голодание, кетодиету или осознанное питание.