Как избавиться от привычки переедать: Названо 8 рабочих способов

Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с перееданием, после которого может быть вздутие и боли в животе, а также тошнота. Предотвратить неприятные симптомы можно ещё до приёма пищи, используя одну из восьми эффективных методик, заявил врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Сергей Морозов.

По словам медика, слишком много есть не захочется после стакана тёплой воды. Его надо пить за 15 минут до приёма пищи. Центры насыщения водой и едой находятся по соседству, поэтому так можно обмануть организм и снизить аппетит.

Также можно поменять питание, например, перейти на интервальное голодание: есть с 10 до 18, а с 18 до 10 утра следующего дня голодать. Иногда помогает осознанное питание, когда человек сосредотачивается на своих ощущениях во время приёма пищи и не отвлекается.

«Можно попробовать кето-диету, но она подходит не всем, для начала нужно проконсультироваться с врачом. Это практически безуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков», — объяснил доктор в разговоре с «Газетой.Ru».

Кроме того, можно начинать каждый приём пищи с зелёных овощей. Клетчатка из них заполнит желудок и даст чувство сытости. Помогают и БАДы с хромом, который уменьшает чувство голода и приводит к быстрому насыщению. Большую роль в контроле аппетита играют некоторые ароматы, например, мята или лаванда, а также цвет посуды. Считается, что более тёмные тарелки снижают шансы переедания.