Диетолог объяснила, почему кислые яблоки опаснее сладких

Многие люди пролагают, что кислые яблоки полезнее сладких. Однако они несут в себе скрытую угрозу, рассказала врач-диетолог Наталья Круглова. В беседе с радио Sputnik она подчеркнула, что проблема заключается в потенциальном переедании.

Дело в том, что яблоки кислых сортов содержат меньше фруктозы. Этот нюанс особенно актуален для людей, которые имеют проблемы с повышенным сахаром в крови и лишним весом. Сладкие плоды, по словам эксперта, люди воспринимают как десерт, то есть источник сладкого вкуса.

«Если же человек съедает кислое яблоко, он не получает удовольствия от продукта – если, конечно, он не любит кислый вкус и ест такие яблоки лишь потому, что считает их более полезными. И здесь есть высокая вероятность того, что человек съест ещё что-то сладкое, есть риск того, что он будет переедать», — отметила медик.

Кроме того, врач развеяла миф о вреде защитной восковой плёнки на яблоках. Как пояснила Круглова, есть сорта, которые от природы покрыты такой микроплёнкой. Те, которые покрываются искусственно и рассчитаны на долгое хранение, также, как правило, безопасны. Другое дело, что они могут быть не такими вкусными.