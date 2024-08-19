Диетолог объяснила, в чём польза яблок и кому не стоит ими злоупотреблять

Яблоки — одни из самых популярных фруктов в России, ведь они растут почти по всей стране. Они довольно полезны для здоровья, однако при определённых условиях могут и навредить.

В чём заключаются польза и вред яблок, объяснила диетолог Наталья Круглова. По словам врача, эти фрукты содержат много витамина C, а также пектин, который благоприятно влияет на работу кишечника.

"Как и все овощи и фрукты, яблоки содержат калий. Это важно для сердечно-сосудистой системы. Кроме того, в яблоках есть органические кислоты, которые для нас являются антиоксидантами", — добавила эксперт в интервью радио Sputnik.

Круглова также пояснила, какие яблоки полезнее: зелёные или красные. Диетолог уверена, что разницы нет, а лучше всего — употреблять и те, и другие. Однако важно знать меру. При этом яблоки могут навредить людям с лишним весом или сахарным диабетом. При данных недугах врач рекомендовала есть не более 2–3 средних плодов в день.