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19 августа, 07:54

Диетолог объяснила, в чём польза яблок и кому не стоит ими злоупотреблять

Диетолог Круглова: Яблоки содержат много витамина C и пектин

Яблоки — одни из самых популярных фруктов в России, ведь они растут почти по всей стране. Они довольно полезны для здоровья, однако при определённых условиях могут и навредить.

В чём заключаются польза и вред яблок, объяснила диетолог Наталья Круглова. По словам врача, эти фрукты содержат много витамина C, а также пектин, который благоприятно влияет на работу кишечника.

"Как и все овощи и фрукты, яблоки содержат калий. Это важно для сердечно-сосудистой системы. Кроме того, в яблоках есть органические кислоты, которые для нас являются антиоксидантами", — добавила эксперт в интервью радио Sputnik.

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Круглова также пояснила, какие яблоки полезнее: зелёные или красные. Диетолог уверена, что разницы нет, а лучше всего — употреблять и те, и другие. Однако важно знать меру. При этом яблоки могут навредить людям с лишним весом или сахарным диабетом. При данных недугах врач рекомендовала есть не более 2–3 средних плодов в день.

А вот грибов даже здоровым людям нужно есть значительно меньше. Ранее Life.ru озвучил недельную норму потребления. Кстати, врачи полагают, что одинокие люди быстрее набирают лишний вес.

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Freepik

Борис Эльфанд
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