Как сдержать зверский аппетит в холода и избежать переедания: советы эндокринолога Врач Сахнова: В холода аппетит растёт из-за потребности организма в энергии 23 сентября, 04:30 Эксперт предлагает заменять вредные продукты более полезными альтернативами. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

С наступлением холодов многие люди начинают ощущать усиленный аппетит. Это объясняется тем, что организму требуется больше энергии для поддержания оптимальной температуры тела. Эндокринолог Скандинавского центра здоровья Екатерина Сахнова поделилась с Life.ru советами, как справиться с этим явлением и избежать переедания.

Когда на улице холодает, тело начинает тратить больше энергии на согревание, что усиливает потребность в пище и часто приводит к накоплению жировой ткани, помогающей в терморегуляции. Поэтому в этот период важно контролировать аппетит, чтобы избежать переедания.

Для того чтобы поддерживать здоровый аппетит, Сахнова рекомендует придерживаться сбалансированного питания. В рационе следует обеспечивать оптимальное соотношение макронутриентов: 45-55% углеводов, 20-35% жиров и 10-35% белков. Увеличение количества овощей и фруктов в ежедневном меню помогает контролировать чувство голода и предотвращает переедание. Кроме того, медик советует отказаться от употребления газированных напитков, алкоголя и сладостей.

Важно обратить внимание и на сам процесс приёма пищи. Врач подчёркивает, что обед «на ходу» или перед телевизором зачастую приводит к увеличению порций, так как человек просто не успевает ощутить насыщение. Тщательное пережёвывание и вдумчивый подход к питанию помогут контролировать аппетит.

«Регулярное переедание может стать причиной не только набора веса, но и ряда серьёзных заболеваний. Ожирение приводит к развитию метаболических нарушений, сердечно-сосудистых заболеваний и эндокринных патологий. Одним из последствий является нарушение сна, включая храп и остановки дыхания, что снижает насыщение крови кислородом и ухудшает состояние сердечно-сосудистой системы», — отметила эксперт.

Эндокринолог отмечает, что чувство голода в холодное время года — нормальное явление, связанное с потребностью организма в энергии. Однако если насыщение не наступает даже после полноценного приёма пищи, это может быть поводом для консультации с врачом.

Для снижения риска переедания эксперт предлагает заменять вредные продукты более полезными альтернативами. Так, вместо газированных напитков и пакетированных соков стоит предпочесть домашние компоты или лимонады, а вместо сладостей — свежие или сушёные фрукты. Отличным перекусом станут сэндвичи из хлебцев с овощами и нежирным мясом, которые помогут поддерживать баланс питательных веществ.

Ранее врач-эндокринолог рассказала, что ускорить обмен веществ можно за счёт увеличения мышечной массы и употребления достаточного количества белка. По её словам, основные причины замедления метаболизма — это ограничительные диеты, малоподвижный образ жизни и возраст старше 40 лет, при которых происходит распад мышечной ткани.

Авторы Андрей Горяничев