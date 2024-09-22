Главное — побольше белка: Врач назвала действенный способ ускорить обмен веществ

При замедленном обмене веществ человек быстрее набирает лишний вес. Однако процесс метаболизма можно ускорить, если увеличить мышечную массу, а также употреблять много белка. Об этом рассказала врач-эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. академика Б.В. Петровского Юлия Атаманова.

По её словам, если человек не занимается физическими тренировками и ест мало белка, то к 40 годам его метаболизм может замедлиться из-за серьёзной потери мышечной массы. Врач отметила, что для увеличения мышечной массы и ускорения обмена вещества потребуются силовые тренировки, причём начать можно с собственным весом, то есть без гирь и гантелей. Кроме того, необходимо потребление белка в расчёте 0,8-1 грамм на килограмм массы тела. Однако точную цифру сможет определить только специалист.