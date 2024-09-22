Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 12:04

Главное — побольше белка: Врач назвала действенный способ ускорить обмен веществ

Врач Атаманова: Для ускорения обмена веществ нужно увеличить мышечную массу

При замедленном обмене веществ человек быстрее набирает лишний вес. Однако процесс метаболизма можно ускорить, если увеличить мышечную массу, а также употреблять много белка. Об этом рассказала врач-эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. академика Б.В. Петровского Юлия Атаманова.

«Основные причины замедления метаболизма: опыт ограничительных диет, возраст старше 40 лет, малоподвижный образ жизни. В основе этих причин лежит распад мышечной ткани», — объяснила собеседница «Газеты.ru».

По её словам, если человек не занимается физическими тренировками и ест мало белка, то к 40 годам его метаболизм может замедлиться из-за серьёзной потери мышечной массы. Врач отметила, что для увеличения мышечной массы и ускорения обмена вещества потребуются силовые тренировки, причём начать можно с собственным весом, то есть без гирь и гантелей. Кроме того, необходимо потребление белка в расчёте 0,8-1 грамм на килограмм массы тела. Однако точную цифру сможет определить только специалист.

Фитнес-тренер объяснил, как «стульчик» поможет накачать ягодицы
Фитнес-тренер объяснил, как «стульчик» поможет накачать ягодицы

Ранее врач назвала четыре простых анализа, которые укажут на скрытое ожирение. По словам эксперта, чаще всего негативный эффект наблюдается у мужчин.

Обложка ©

Freepik

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров