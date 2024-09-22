Главное — побольше белка: Врач назвала действенный способ ускорить обмен веществ
Врач Атаманова: Для ускорения обмена веществ нужно увеличить мышечную массу
При замедленном обмене веществ человек быстрее набирает лишний вес. Однако процесс метаболизма можно ускорить, если увеличить мышечную массу, а также употреблять много белка. Об этом рассказала врач-эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. академика Б.В. Петровского Юлия Атаманова.
«Основные причины замедления метаболизма: опыт ограничительных диет, возраст старше 40 лет, малоподвижный образ жизни. В основе этих причин лежит распад мышечной ткани», — объяснила собеседница «Газеты.ru».
По её словам, если человек не занимается физическими тренировками и ест мало белка, то к 40 годам его метаболизм может замедлиться из-за серьёзной потери мышечной массы. Врач отметила, что для увеличения мышечной массы и ускорения обмена вещества потребуются силовые тренировки, причём начать можно с собственным весом, то есть без гирь и гантелей. Кроме того, необходимо потребление белка в расчёте 0,8-1 грамм на килограмм массы тела. Однако точную цифру сможет определить только специалист.
Ранее врач назвала четыре простых анализа, которые укажут на скрытое ожирение. По словам эксперта, чаще всего негативный эффект наблюдается у мужчин.