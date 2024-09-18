Фитнес-тренер объяснил, как «стульчик» поможет накачать ягодицы

Чтобы эффективно накачать ягодицы как дома, так и в спортзале, необходимо выполнять специальные упражнения, наиболее полезные из которых перечислил фитнес-тренер Роман Канеев. В беседе с РИАМО он подчеркнул, что заниматься можно даже без инвентаря.

В этом случае подойдёт, например, приседание плие. Для начального положения нужно принять стойку с прямой спиной и слегка поднять подбородок. Ноги должны располагаться чуть шире линии плеч носкам наружу. Для увеличения нагрузки следует вытянуть руки вперёд либо использовать утяжелители. Для лучшего эффекта нужно за три подхода по десять раз постепенно опуститься в присед и вернуться в исходную позу.

Также эксперт порекомендовал махи ногами, ягодичный мостик и упражнение «стульчик». Если же вы выбираете занятия в спортзале, то подойдут разведение ног на тренажёре, жим ногами, приседание со штангой и выпады на Смите.