Фитнес-тренер объяснил, как «стульчик» поможет накачать ягодицы
Фитнес-тренер Канеев: Накачать ягодицы помогут приседание Плие и махи ногами
Чтобы эффективно накачать ягодицы как дома, так и в спортзале, необходимо выполнять специальные упражнения, наиболее полезные из которых перечислил фитнес-тренер Роман Канеев. В беседе с РИАМО он подчеркнул, что заниматься можно даже без инвентаря.
В этом случае подойдёт, например, приседание плие. Для начального положения нужно принять стойку с прямой спиной и слегка поднять подбородок. Ноги должны располагаться чуть шире линии плеч носкам наружу. Для увеличения нагрузки следует вытянуть руки вперёд либо использовать утяжелители. Для лучшего эффекта нужно за три подхода по десять раз постепенно опуститься в присед и вернуться в исходную позу.
Также эксперт порекомендовал махи ногами, ягодичный мостик и упражнение «стульчик». Если же вы выбираете занятия в спортзале, то подойдут разведение ног на тренажёре, жим ногами, приседание со штангой и выпады на Смите.
«Встаньте перед штангой в Смит-тренажёре так, чтобы одна нога находилась впереди, а другая сзади. Легко согните колени. Установите гриф на уровне плеч и держите его руками на боках. Снизьте гриф до тех пор, пока заднее колено не окажется рядом с полом, стараясь не допустить его касания с поверхностью. Во время этого движения сделайте вдох. Верните штангу в исходное положение, выдыхая», — порекомендовал специалист.
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