Нужно укреплять мышцы: Врач дала советы по борьбе с «синдромом мёртвой ягодицы»

«Синдром мёртвой ягодицы» возникает при длительном сидении. Недуг имеет опасные последствия — серьёзную боль в пояснице, коленях или суставах. Однако с ним можно бороться, уверена врач ЛФК национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Анна Казанцева.

Она подчеркнула, что термина «синдром мёртвой ягодицы» в медицине не существует. Так называют тендинопатию, которая указывает на структурные изменения в сухожилиях. Проблема в области ягодиц чаще всего связана с малоподвижным образом жизни и отсутствием тренировки тканей, добавила медик.

«Лечение патологии строится на занятиях лечебной физкультурой, направленных на укрепление мышц ягодичной области», — цитирует эксперта aif.ru.

Кроме того, следует избегать сна на боку или хотя бы укладывать подушку между ногами. Нелишним будет и отказ от сидения в положении нога на ногу. Врач отметила, что недуг может вызвать боль, однако серьёзную опасность не представляет.