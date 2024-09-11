Нужно укреплять мышцы: Врач дала советы по борьбе с «синдромом мёртвой ягодицы»
Врач Казанцева: Для борьбы с «синдромом мёртвой ягодицы» нужно заниматься ЛФК
«Синдром мёртвой ягодицы» возникает при длительном сидении. Недуг имеет опасные последствия — серьёзную боль в пояснице, коленях или суставах. Однако с ним можно бороться, уверена врач ЛФК национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Анна Казанцева.
Она подчеркнула, что термина «синдром мёртвой ягодицы» в медицине не существует. Так называют тендинопатию, которая указывает на структурные изменения в сухожилиях. Проблема в области ягодиц чаще всего связана с малоподвижным образом жизни и отсутствием тренировки тканей, добавила медик.
«Лечение патологии строится на занятиях лечебной физкультурой, направленных на укрепление мышц ягодичной области», — цитирует эксперта aif.ru.
Кроме того, следует избегать сна на боку или хотя бы укладывать подушку между ногами. Нелишним будет и отказ от сидения в положении нога на ногу. Врач отметила, что недуг может вызвать боль, однако серьёзную опасность не представляет.
Зачастую при лечении подобных проблем врачи назначают физиотерапию. Ранее россиянам объяснили, может ли она заменить приём лекарств. Если же вы испытываете боль в спине, то помогут советы от врача.
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