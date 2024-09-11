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11 сентября, 13:34

Нужно укреплять мышцы: Врач дала советы по борьбе с «синдромом мёртвой ягодицы»

Врач Казанцева: Для борьбы с «синдромом мёртвой ягодицы» нужно заниматься ЛФК

«Синдром мёртвой ягодицы» возникает при длительном сидении. Недуг имеет опасные последствия — серьёзную боль в пояснице, коленях или суставах. Однако с ним можно бороться, уверена врач ЛФК национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Анна Казанцева.

Она подчеркнула, что термина «синдром мёртвой ягодицы» в медицине не существует. Так называют тендинопатию, которая указывает на структурные изменения в сухожилиях. Проблема в области ягодиц чаще всего связана с малоподвижным образом жизни и отсутствием тренировки тканей, добавила медик.

«Лечение патологии строится на занятиях лечебной физкультурой, направленных на укрепление мышц ягодичной области», — цитирует эксперта aif.ru.

Кроме того, следует избегать сна на боку или хотя бы укладывать подушку между ногами. Нелишним будет и отказ от сидения в положении нога на ногу. Врач отметила, что недуг может вызвать боль, однако серьёзную опасность не представляет.

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Зачастую при лечении подобных проблем врачи назначают физиотерапию. Ранее россиянам объяснили, может ли она заменить приём лекарств. Если же вы испытываете боль в спине, то помогут советы от врача.

Обложка ©

Pixabay / Surprising_SnapShots

Борис Эльфанд
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