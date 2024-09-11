«Снижает риск рецидивов»: Врач объяснила, может ли физиотерапия стать заменой лекарствам

Физиотерапия имеет важное значение при лечении, однако полностью заменить приём лекарственных препаратов она не может. Об этом в беседе с РИАМО заявила врач-физиотерапевт Евгения Мурашкина. По её словам, идеальным решением будет комбинирование двух методов.

«Физиотерапия не просто дополняет медикаментозное лечение, она значительно ускоряет выздоровление, снижает риск рецидивов и улучшает общее состояние организма», — подчеркнула эксперт.

При этом лекарства нужны для быстрого купирования симптомов, отметила специалист, а физиотерапия помогает восстановиться и уменьшить побочные эффекты от препаратов. Также она полезна при активизации естественных процессов регенерации.

Врач напомнила, что бытовые приборы для физиотерапии не являются заменой профессионального лечения. Поэтому при серьёзных недугах следует обратиться к медикам, а не заниматься самолечением.