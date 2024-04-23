Иммунитет под защитой: Россиянам рассказали о чудодейственных свойствах физиотерапии

Физиотерапия — один из самых безопасных и эффективных методов профилактики и лечения широчайшего спектра болезней, заявил врач высшей категории Алексей Лаптев. По словам доктора, процедура не только укрепляет иммунитет, но и ускоряет заживление ран.

Главный плюс физиотерапии заключается в уменьшении медикаментозной нагрузки, подчеркнул эксперт. Эффективность метода подтверждает практика десятков тысяч врачей. Однако важно убедиться в соответствии процедур клиническим рекомендациям Минздрава РФ.

"Физиотерапию можно использовать и для лечения, и для профилактики. Причём если мы говорим о профилактике, то тут наши методы обычно используются в периоды после обострений, чтобы предотвратить рецидивы. В сезон простуд, например, физиотерапия — это прекрасный способ поддержать иммунитет, чтобы не заболеть", — поделился Лаптев с "Вечерней Москвой".

Физиотерапия может быть разной: тепловой, холодовой, электрической, магнитной и даже ультразвуковой. Одни нормализуют кровообращение, другие замедляют воспалительные процессы, третьи снимают боль и отёки, а четвёртые и вовсе способны запустить процессы регенерации, перечислила в беседе с газетой терапевт Лариса Алексеева. Лечебная физкультура тоже является частью физиотерапии.

"Иногда пациент может почувствовать улучшение уже после одной-двух процедур, а стойкий эффект от лечения пациенты начинают отмечать к пятому-шестому сеансу", — подытожил Лаптев.