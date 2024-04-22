Таблетка или компресс? Терапевт назвал 5 эффективных методов при головной боли Терапевт Рябков: При сильной головной боли эффективны анальгетики с кофеином 22 апреля, 06:42 При сильной головной боли эффективны анальгетики с кофеином. Обложка © Freepik.com / stockking

Наверное, у каждого из нас болела голова. Ощущения не из приятных: становится сложно работать, делать домашние дела и просто радоваться жизни. Терпеть головную боль не рекомендуется, поэтому терапевт Андрей Рябков озвучил Life.ru самые эффективные способы обезболивания.

1. Обезболивающие препараты. Самый эффективный способ убрать головную боль — сразу принять таблетку. Подойдёт обычный аспирин или ибупрофен, но важно помнить, что препараты действуют не моментально и выпить обезболивающее нужно сразу, как появились неприятные ощущения.

При сильной головной боли наиболее эффективны анальгетики, содержащие кофеин. Андрей Рябков Терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu

2. Коррекция артериального давления. Если головная боль вызвана повышенным или пониженным артериальным давлением, следует принимать лекарственные препараты для его нормализации.

3. Холодный компресс. Наложение холодного компресса на область головы, где ощущается боль, может помочь смягчить симптомы. Холод сужает кровеносные сосуды, что может привести к облегчению боли.

4. Массаж. Массаж области шеи, висков или лба поможет расслабить напряжённые мышцы и улучшить циркуляцию крови. Используйте лёгкие круговые движения и надавливайте на точки, которые наиболее напряжены, советует врач.

5. Свежий воздух. Для того чтобы облегчить головную боль, бывает достаточно проветрить помещение либо выйти на прогулку.

А если головная боль приобретает хронический характер или перечисленные способы вам никак не помогают, необходимо обратиться к врачу для выявления причин и подбора индивидуального лечения, рекомендует Рябков.

Кстати, голова может болеть даже из-за гормональных изменений. О других неожиданных причинах недуга читайте на Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев