Россиянам назвали неожиданное место в организме, из-за которого постоянно болит голова

Головная боль может появиться и из-за зубных проблем, рассказала стоматолог-терапевт, кандидат медицинских наук Елена Мартынова. Помочь найти причины может специалист.

"Очень много случаев в нашей практике, когда пациенты десятилетиями лечат головную боль у невролога, а проблема уходит только после лечения в стоматологическом кресле", — рассказала врач в беседе с "Газетой.ru".

Она объяснила, что головная боль с мигренью возникают при раздражении нервных окончаний или повреждении тройничного нерва, который отвечает за ощущения, иннервацию зубов и движения мышц лицевой области. Периодическая сильная боль в голове, возникающая по утрам или после еды, может свидетельствовать о проблемах в височно-нижнечелюстном суставе, поэтому неправильный прикус является проблемой не только с точки зрения эстетики, говорит Мартынова.

Кроме того, неправильное положение зубов мудрости при их росте тоже может быть причиной головной боли. Восьмёрки прорезаются тогда, когда челюсть уже сформирована, потому что им не хватает места на данном этапе эволюции человека.

"Неправильное положение восьмых зубов может приводить к головным болям из-за выраженного давления на зубной ряд и смещения впереди стоящих зубов, разрушения седьмых зубов, воспаления дёсен при частичном прорезывании", — предупредила стоматолог.

Множественный кариес, пульпит и периодонтит специалист также отнесла к причинам головной боли, поскольку они приводят к воспалению тканей вокруг зуба и дёсен. Ещё среди наиболее частых причин она выделяет хронический пародонтит. Длительное хроническое воспаление разрушает костную ткань, что приводит к потере зубов и интоксикации организма.