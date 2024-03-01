Стоматолог объяснила, можно ли вылечить кариес в стадии пятна

В мире нет практически ни одного человека, которому незнаком кариес. Простыми словами, это процесс разрушения зуба, начинающийся с растворения минеральных веществ, входящих в его состав. Заведующая кафедрой стоматологии медицинского факультета университета "Синергия", доктор медицинских наук, доцент Екатерина Кудасова ответила на три самых популярных вопроса о кариесе.

"Начальный кариес можно лечить. Первые признаки разрушения эмали появляются, когда кислотная среда налёта вымывает минеральные компоненты. Это называется кариесом в стадии пятна. Когда процесс стабилизируется, разрушенная эмаль уже не восстановится полностью", — объяснила Кудасова в беседе с RuNews24.ru.

Стоматолог также рассказала, почему кариесом нельзя считать каждую тёмную точку на зубе. По её словам, если постоянные зубы прорезались с коричневыми или белыми пятнами, это может быть свидетельством флюороза, врождённого заболевания. А вот новые пятна могут быть кариесом.

И третий вопрос, на который ответила врач: можно ли вылечить кариес в стадии пятна? По её словам, развитие болезни можно предотвратить, но структура зуба не останется прежней. Придётся обратиться к стоматологу и запломбировать зуб. Сейчас есть множество препаратов с содержанием фтора и система ICON, помогающая остановить процесс, говорит она. Если регулярно не чистить зубы, кариес будет оставаться самым распространённым заболеванием на планете, заключила стоматолог.