Стоматолог объяснила, можно ли вылечить кариес в стадии пятна
Врач Кудасова: Без чистки зубов кариес останется самой распространённой болезнью
В мире нет практически ни одного человека, которому незнаком кариес. Простыми словами, это процесс разрушения зуба, начинающийся с растворения минеральных веществ, входящих в его состав. Заведующая кафедрой стоматологии медицинского факультета университета "Синергия", доктор медицинских наук, доцент Екатерина Кудасова ответила на три самых популярных вопроса о кариесе.
"Начальный кариес можно лечить. Первые признаки разрушения эмали появляются, когда кислотная среда налёта вымывает минеральные компоненты. Это называется кариесом в стадии пятна. Когда процесс стабилизируется, разрушенная эмаль уже не восстановится полностью", — объяснила Кудасова в беседе с RuNews24.ru.
Стоматолог также рассказала, почему кариесом нельзя считать каждую тёмную точку на зубе. По её словам, если постоянные зубы прорезались с коричневыми или белыми пятнами, это может быть свидетельством флюороза, врождённого заболевания. А вот новые пятна могут быть кариесом.
И третий вопрос, на который ответила врач: можно ли вылечить кариес в стадии пятна? По её словам, развитие болезни можно предотвратить, но структура зуба не останется прежней. Придётся обратиться к стоматологу и запломбировать зуб. Сейчас есть множество препаратов с содержанием фтора и система ICON, помогающая остановить процесс, говорит она. Если регулярно не чистить зубы, кариес будет оставаться самым распространённым заболеванием на планете, заключила стоматолог.
Ранее стоматолог заявил, что имплантация является лучшим методом восстановления зуба. Он отметил, что вся процедура занимает не более 15–20 минут, а удаление зуба будет проходить неприятнее.
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