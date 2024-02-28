Стоматолог назвал имплантацию самым лучшим методом восстановления зуба

Сейчас одним из самых эффективных способов восстановления зуба считают имплантацию. По мнению стоматолога-ортопеда Владимира Ешидоржиева, это самый лучший метод, поскольку конструкция не опирается на соседние зубы, не перегружает и не подвергает их опасности. К тому же после установки имплантата пациент не меняется внешне и не страдает от ограничений, рассказал он РИА "ФедералПресс".

Имплантат внедряется сразу в десну и приживается в ней в течение нескольких месяцев, а коронковая (видимая часть зуба) устанавливается сверху на винте. Длительность всей процедуры составляет 15–20 минут, причём удаление зуба займёт больше времени и принесёт больше неприятных ощущений.

По словам специалиста, новый зуб — очень дорогое удовольствие. Стоимость в этом случае поделится надвое, как и элементы имплантата делятся на фундамент и видимую часть. Процесс занимает от нескольких месяцев до полугода и оплачивается в два или три этапа.

При этом Ешидоржиев добавил, что ставить имплантат лучше поскорее, поскольку после 6–12 месяцев жизнедеятельности без зуба начинаются последствия. Из-за отсутствия нагрузки кость уменьшается в объёме — и чем дольше отсутствует зуб, тем больше уменьшается кость из-за отсутствия нагрузки на неё. В таком случае потребуется наращивание кости, что также будет стоить денег.

"У врачей есть специальные приёмы и хитрости, которые позволяют упростить весь процесс, так что имеет смысл и удалять зуб в той же клинике, где вы будете делать новый. Чем менее травматично пройдёт удаление, тем лучше", — заключил врач.