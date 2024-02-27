Стоматолог предупредила о пагубном влиянии кариеса на сердце и суставы

Кариес — это инфекционное заболевание, входящее в топ наиболее распространённых в мире, рассказала "Газете.ru" стоматолог-терапевт, пародонтолог Елена Мартынова. По её словам, он может провоцировать развитие множества проблем со здоровьем.

"Без лечения кариес ведёт к разрушению тканей зуба, воспалению нерва, образованию кисты вокруг корня. Выход инфекции за верхушку зуба может вызывать гайморит, остеомиелит. Стрептококки являются главными возбудителями кариеса. Также они провоцируют частые ангины и отиты, рецидивы ОРЗ. При попадании в кровоток эти бактерии способны вызвать воспаление в тканях сердца, суставов", — рассказала Мартынова.

Она обратила внимание, что, если есть хронические очаги инфекции и невылеченный кариес, снижается местный иммунитет в ротовой полости. Из-за этого вирусы беспрепятственно попадают в организм. А при множественном отсутствии зубов нарушается качественное пережёвывание пищи, развивается заболевание печени и желудка. Если воспалена область восьмых зубов, разрушается и может потребовать удаления ряд стоящих зубов. Также развиваются изменения в височно-нижнечелюстном суставе.