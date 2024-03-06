Как аномалии прикуса отражаются на позвоночнике: Объяснение стоматолога
Стоматолог Мискевич предупредила о нарушении осанки и болях из-за прикуса
Если у человека возникают проблемы с зубами, то самым верным шагом будет запись на приём к врачу-стоматологу. Некоторые относятся к этому спокойно, но для других визит зубного врача непременно сопровождается страхом и тревожностью. Гнатолог, стоматолог, кандидат медицинских наук Марина Мискевич рассказала, как перестать бояться лечить зубы и что будет, если закрывать глаза на проблемы с прикусом. Об этом сообщает РИАМО.
По словам специалиста, чтобы избавиться от страха и тревоги, которые появляются с приходом в зубную клинику, нужно помнить, что стоматолог — врач, который хочет вам помочь. Все поводы для смущения и стеснения следует оставлять за дверью кабинета стоматолога, поскольку этот врач за годы своей работы наверняка видел немало запущенных и трудных случаев, поэтому порицать вас за ваши зубы в его планы точно не входит.
Однако не нужно пренебрегать чисткой зубов и полосканием рта перед посещением специалиста. Так вы покажете своё уважение к доктору, что поможет вам выстроить доброжелательный контакт, а остальное он сделает сам, говорит Марина Мискевич.
Некоторые люди благодаря природной предрасположенности или генетике имеют крепкие и здоровые зубы, не испытывают проблем с ротовой полостью и, возможно, даже не знают о существовании кариеса. Может ли быть такое, что человек в своей жизни не сталкивается с кариесом и нужно ли посещать зубного врача, если для этого нет видимых причин?
Стоматолог отмечает, что такие случаи встречаются и в первую очередь они связаны с тем, как мать следила за здоровьем во время своей беременности. По словам специалиста, выполнение рекомендаций врачей и профилактика здоровья — это решающие факторы, которые потом отразятся на здоровье зубов ребёнка. Тем не менее, зубного врача рекомендуется посещать раз в полгода, поскольку в этот срок можно ликвидировать заболевание зубочелюстной системы на ранней стадии.
Исправление прикуса является не менее важной задачей, чем устранение кариеса. Прикус является составляющей сбалансированной системы опорно-двигательного аппарата тела человека, который включает в себя мышцы, костный скелет, связочный аппарат, органы и ткани, опирающиеся на этот скелет, объясняет Мискевич. Таким образом, если в одном из элементов опорной части костно-мышечного каркаса возникает нарушение, то это может спровоцировать нарушение или изменение во всех остальных его элементах.
Неправильный прикус зачастую приводит в будущем к дестабилизации всего мышечного каркаса тела, мышечным напряжениям в области шеи, головы, головным болят напряжениям в области лопаток и искривлением осанки.
Ранее стоматолог рассказала, возможно ли вылечить кариес на стадии пятна. Она отметила, что развитие болезни действительно можно остановить на этом этапе, но по структуре зуб уже не останется прежним. В таком случае необходимо обратиться к стоматологу, чтобы запломбировать зуб.
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