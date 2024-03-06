Как аномалии прикуса отражаются на позвоночнике: Объяснение стоматолога

Если у человека возникают проблемы с зубами, то самым верным шагом будет запись на приём к врачу-стоматологу. Некоторые относятся к этому спокойно, но для других визит зубного врача непременно сопровождается страхом и тревожностью. Гнатолог, стоматолог, кандидат медицинских наук Марина Мискевич рассказала, как перестать бояться лечить зубы и что будет, если закрывать глаза на проблемы с прикусом. Об этом сообщает РИАМО.

По словам специалиста, чтобы избавиться от страха и тревоги, которые появляются с приходом в зубную клинику, нужно помнить, что стоматолог — врач, который хочет вам помочь. Все поводы для смущения и стеснения следует оставлять за дверью кабинета стоматолога, поскольку этот врач за годы своей работы наверняка видел немало запущенных и трудных случаев, поэтому порицать вас за ваши зубы в его планы точно не входит.

Однако не нужно пренебрегать чисткой зубов и полосканием рта перед посещением специалиста. Так вы покажете своё уважение к доктору, что поможет вам выстроить доброжелательный контакт, а остальное он сделает сам, говорит Марина Мискевич.

Некоторые люди благодаря природной предрасположенности или генетике имеют крепкие и здоровые зубы, не испытывают проблем с ротовой полостью и, возможно, даже не знают о существовании кариеса. Может ли быть такое, что человек в своей жизни не сталкивается с кариесом и нужно ли посещать зубного врача, если для этого нет видимых причин?

Стоматолог отмечает, что такие случаи встречаются и в первую очередь они связаны с тем, как мать следила за здоровьем во время своей беременности. По словам специалиста, выполнение рекомендаций врачей и профилактика здоровья — это решающие факторы, которые потом отразятся на здоровье зубов ребёнка. Тем не менее, зубного врача рекомендуется посещать раз в полгода, поскольку в этот срок можно ликвидировать заболевание зубочелюстной системы на ранней стадии.

Исправление прикуса является не менее важной задачей, чем устранение кариеса. Прикус является составляющей сбалансированной системы опорно-двигательного аппарата тела человека, который включает в себя мышцы, костный скелет, связочный аппарат, органы и ткани, опирающиеся на этот скелет, объясняет Мискевич. Таким образом, если в одном из элементов опорной части костно-мышечного каркаса возникает нарушение, то это может спровоцировать нарушение или изменение во всех остальных его элементах.

Неправильный прикус зачастую приводит в будущем к дестабилизации всего мышечного каркаса тела, мышечным напряжениям в области шеи, головы, головным болят напряжениям в области лопаток и искривлением осанки.