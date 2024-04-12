Терапевт указал на причины головной боли, о которых вы могли даже не догадываться Врач Рябков: У головной боли много причин — от недостатка сна до гипертонии 12 апреля, 05:00 У головной боли может быть множество причин — от напряжения мышц шеи до недостатка сна. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Головная боль — дискомфортные ощущения в области головы, сопровождающиеся различными симптомами, такими как тяжесть, пульсация, давление или ощущение сжатия. Пожалуй, это один из самых распространённых недугов, с которым сталкивается человек. Медики выделяют разные причины возникновения головных болей. О самых распространённых из них в интервью Life.ru рассказал терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков.

Напряжение мышц шеи и спины

Длительное сидение за компьютером, неправильная осанка, стресс — всё это может привести к напряжению мышц шеи и спины. При неограниченном использовании гаджетов также напрягаются глаза, что вызывает головную боль.

Гипертония или гипотония

Высокое артериальное давление часто сопровождается головной болью, особенно в области затылка, дополнительно может появиться ощущение тошноты. При пониженном давлении боль сосредотачивается в области лба и висков, нередко возникают головокружения.

Недостаток сна

"Недостаток или избыток сна может привести к головной боли из-за нарушения циркадного ритма организма", — предупредил собеседник Life.ru.

Гормональные изменения

У женщин головные боли могут быть связаны с гормональными колебаниями: во время менструации, беременности, менопаузы либо из-за изменений уровня гормонов.

Мигрень

Мигрень — это хроническое заболевание, характеризующееся периодическими приступами сильной головной боли. Она может сопровождаться тошнотой, рвотой, чувством светобоязни. При симптомах мигрени лучше обратиться к специалисту. Врач-терапевт Андрей Рябков

Если головные боли приобретают хронический характер или перечисленные способы вам никак не помогают, необходимо обратиться к врачу для выявления причин и подбора индивидуального лечения, добавил собеседник Life.ru.

Ранее невролог назвал позу для сна, которая снизит храп и избавит от изжоги. Чаще всего люди спят на боку, и это не случайно, ведь такая поза уменьшает храп и изжогу, не говоря о болях в спине. Сон на спине — вторая по популярности поза, а подходит она тем, у кого болит шея или заложен нос.

Авторы Андрей Горяничев