Реабилитолог объяснил, почему любимый массажёр блогерш не стоит использовать дома Эксперт Бондаренко: Синяки при массаже скребком гуаша — это норма 18 апреля, 06:36 Синяки при массаже скребком гуаша — это норма. © Freepik.com

Необычная техника массажа с помощью скребка гуаша привлекает всё больше внимания, поскольку её используют популярные блогеры и актрисы, кроме того, она быстро даёт положительный эффект. Но, как и при любом способе взаимодействия с человеческим телом, нужно быть аккуратным, используя данный инструмент. Почему гуаша лучше не использовать самостоятельно, Life.ru объяснил эксперт в области физической реабилитации и механики тела, основатель и руководитель Центра механотерапии им. Густава Цандера Владимир Бондаренко.

Массаж скребком по телу направлен на избавление организма от токсинов и шлаков и лечение некоторых заболеваний. Основная польза заметна при отёчности, при бронхолёгочных болезнях. Также значительно улучшается тургор кожи. Чаще всего с помощью скребка прорабатывают шею, плечи, руки, ноги, живот, спину. Реже он применяется для работы со стопами и кистями. Наиболее эффективным считается его воздействие на мышцы лица, шейно-воротниковую зону и грудопоясничный регион. Владимир Бондаренко Эксперт в области физической реабилитации и механики тела, основатель и руководитель Центра механотерапии им. Густава Цандера

Эксперт предупредил, что воздействие скребка даже при лёгком нажиме всё равно оставляет следы на коже. Иногда это могут быть покраснения, чувство жжения. Однако бывают реакции и посерьёзнее: образование пятен красного цвета или даже гематом, которые могут иметь чёрный оттенок. Выглядит действительно устрашающе, но для массажа скребком гуаша это нормально и не является поводом для беспокойства, подчеркнул собеседник Life.ru.

Более того, именно расположение синяков будет указывать на участки кожи, где есть проблемы или сбой: в какой зоне пятен, кровоподтёков тёмного цвета много — там сейчас здоровье и проседает. Каждый последующий массаж со скребком гуаша будет иметь всё меньше таких визуально неприятных проявлений, пока они совсем не исчезнут. Это будет свидетельствовать о том, что проблема ушла, лечебный эффект достигнут, добавил эксперт.

"Самостоятельно делать массаж не стоит, поскольку для этой работы нужно знать расположение мышц, лимфатических узлов и нервных окончаний. Иначе можно сильно навредить, а не принести пользу своему телу. Обратитесь к хорошему мастеру — и вы увидите, каких результатов и как быстро можно достичь с помощью скребка гуаша", — добавил Бондаренко.

Кстати, есть ряд процедур для красоты, в которых нет никакого смысла. Есть распространённое мнение, что если вы делаете какую-то процедуру в салоне, да которая ещё и стоит ощутимо дорого, то за результат можно не волноваться: он точно будет. О том, какие бьюти-процедуры можно отправить в чёрный список, читайте на Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев