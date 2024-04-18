Реабилитолог объяснил, почему любимый массажёр блогерш не стоит использовать дома
Эксперт Бондаренко: Синяки при массаже скребком гуаша — это норма
Синяки при массаже скребком гуаша — это норма. © Freepik.com
Необычная техника массажа с помощью скребка гуаша привлекает всё больше внимания, поскольку её используют популярные блогеры и актрисы, кроме того, она быстро даёт положительный эффект. Но, как и при любом способе взаимодействия с человеческим телом, нужно быть аккуратным, используя данный инструмент. Почему гуаша лучше не использовать самостоятельно, Life.ru объяснил эксперт в области физической реабилитации и механики тела, основатель и руководитель Центра механотерапии им. Густава Цандера Владимир Бондаренко.
Массаж скребком по телу направлен на избавление организма от токсинов и шлаков и лечение некоторых заболеваний. Основная польза заметна при отёчности, при бронхолёгочных болезнях. Также значительно улучшается тургор кожи. Чаще всего с помощью скребка прорабатывают шею, плечи, руки, ноги, живот, спину. Реже он применяется для работы со стопами и кистями. Наиболее эффективным считается его воздействие на мышцы лица, шейно-воротниковую зону и грудопоясничный регион.
Эксперт предупредил, что воздействие скребка даже при лёгком нажиме всё равно оставляет следы на коже. Иногда это могут быть покраснения, чувство жжения. Однако бывают реакции и посерьёзнее: образование пятен красного цвета или даже гематом, которые могут иметь чёрный оттенок. Выглядит действительно устрашающе, но для массажа скребком гуаша это нормально и не является поводом для беспокойства, подчеркнул собеседник Life.ru.
Более того, именно расположение синяков будет указывать на участки кожи, где есть проблемы или сбой: в какой зоне пятен, кровоподтёков тёмного цвета много — там сейчас здоровье и проседает. Каждый последующий массаж со скребком гуаша будет иметь всё меньше таких визуально неприятных проявлений, пока они совсем не исчезнут. Это будет свидетельствовать о том, что проблема ушла, лечебный эффект достигнут, добавил эксперт.
"Самостоятельно делать массаж не стоит, поскольку для этой работы нужно знать расположение мышц, лимфатических узлов и нервных окончаний. Иначе можно сильно навредить, а не принести пользу своему телу. Обратитесь к хорошему мастеру — и вы увидите, каких результатов и как быстро можно достичь с помощью скребка гуаша", — добавил Бондаренко.
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