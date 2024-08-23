Нужна 3D-разминка: Врач дал советы, как избавиться от болей в спине после долгого рабочего дня Врач Попов: Наклоны и повороты тела спасут от болей в спине при сидячей работе 23 августа, 05:00 При долгой сидячей работе могут возникать боли в спине. Обложка © Freepik

Регулярные нагрузки на позвоночный столб при сидячей или стоячей работе зачастую выливаются в неприятные боли после долгого трудового дня. Уменьшить нагрузку на спину и снять дискомфорт помогут упражнения, но подбирать их нужно исходя из сферы деятельности, поделился с Life.ru мануальный терапевт, врач высшей категории Алексей Попов.

Если работа связана с ежедневным пребыванием за экраном компьютера или ноутбука, под ударом оказывается грудной отдел позвоночника. Как только все отчёты сданы, необходимо восстановить в нём максимальную амплитуду движений во всех трёх плоскостях. Для этой задачи подойдут сгибание и разгибание туловища, боковые наклоны, а также повороты.

Для тех, кто проводит много времени на ногах, особое внимание следует уделить стопам и голеням. Упражнения, направленные на растяжение ахиллова сухожилия, подошвенное и тыльное сгибание стопы, катание мячика по стопе помогут снять напряжение и уменьшить боли в пояснице и ногах. Алексей Попов Врач высшей категории, мануальный терапевт, владелец медицинского центра «Свобода движения»

По словам мануального терапевта, не последнюю роль в деле сохранения здоровья позвоночника играет организация рабочего места. Локти нужно располагать на столе, а крестцом касаться спинки стула. Дома же спине нужно дать правильный отдых. Так, слишком мягкий матрас не позволит сохранить физиологически нейтральное положение тела. Именно поэтому следует сделать выбор в пользу жёстких и полужёстких вариантов, посоветовал Попов.

Авторы Андрей Горяничев