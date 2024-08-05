Ничего общего с цветком: Россиянам рассказали, как выявить у себя неизлечимый синдром гвоздики

День осведомлённости о синдроме гвоздики, который ежегодно отмечается 3 августа, был создан для распространения информации о редком заболевании. Несмотря на это, людей, которые знают об этом недуге, до сих пор немного. Врач общей практики Мария Беляева в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" объяснила, как выявить у себя этот недуг и можно ли его излечить.

В первую очередь медик подчеркнула, что синдром гвоздики никак не связан с одноимённым цветком. Его название образовано от английской аббревиатуры CLOVES.

"Синдром гвоздики — врождённое генетическое заболевание, сопровождающееся аномалиями развития кровеносных сосудов, повреждениями кожи и искривлением позвоночника, а также деформацией суставов. Оно не передаётся от человека к человеку", — пояснила Беляева.

Она добавила, что предотвратить это заболевание невозможно, поскольку генетические исследования по его выявлению не входят в обязательный мониторинг. Кроме того, синдром гвоздики невозможно вылечить, можно применять только симптоматическое лечение.