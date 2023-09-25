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25 сентября, 13:36

Врач объяснил, почему расшифровка генов не расскажет о предрасположенности к болезням

Врач Терский: Генетическое исследование не даёт прогноз развития болезней

Расшифровка генов и заключение о предрасположенности к заболеванию — разные вещи. Об этом сообщил РИАМО главный врач 2-го диагностического отделения АО "Медицина" Максим Терский.

"Генетика как наука быстро развивается. Её достижения ценны для внедрения в клиническую практику. Но между расшифровкой генов и заключением о предрасположенности к заболеванию нельзя ставить знак равенства. Генетическое тестирование действительно позволяет определить, относится ли пациент к группе риска по тому или иному заболеванию, но не даёт оснований для прогноза в отношении реализации этого риска у конкретного человека", сказал Терский.

Эксперт дополнил, что исследования молекулы ДНК и выявления мутаций отдельных генов недостаточно для вывода о возникновении заболевания у человека в будущем. По словам эксперта, для этого необходимо проанализировать не только геном, но и возможную трансформацию генетической информации на уровне синтеза белка.

По его словам, такой подход позволяет заглянуть в молекулярные механизмы процесса, идентифицировать метаболические пути, нарушение которых было причиной болезни, и предложить лечение. Врач уточнил, что, хоть и предсказать появление болезней в будущем не получится, врождённые заболевания видно сразу.

Перечислены гены, активность которых вызывает выкидыши и бесплодие

Перечислены гены, активность которых вызывает выкидыши и бесплодие

Ранее генетик Колесникова назвала ген, сбои в котором повышают риск развития бесплодия у женщин.

Обложка ©

Unsplash / National Cancer Institute

Александра Мышляева
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