Назван ген, сбои в котором повышают риск развития бесплодия у женщин

Мутации в отвечающем за выработку гормонов гене повышают риск развития у женщин эндометриоза и поликистоза яичников. Данные заболевания, как пояснила генетик Ирина Колесникова, зачастую чреваты бесплодием. Однако риски можно снизить, если вовремя предпринять меры по поддержанию женского здоровья.

"Известны генетические факторы, повышающие риск развития этих неприятных заболеваний, например, варианты гена ароматазы CYP19A1 (одного из важнейших участников биосинтеза эстрогенов), а также ряд других. Однако при их учёте и принятии должных мер по поддержанию женского здоровья проблем можно избежать, не допустив их развития", — пояснила специалист в беседе с "Газетой.ru".

По словам генетика, при поликистозе яичников на их поверхности формируются множественные кисты. Патология сопровождается нарушением баланса гормонов в организме, хронической болью, также женщина может испытывать депрессию, а при отсутствии должной терапии заболевание приводит к бесплодию. При эндометриозе происходит разрастание внутреннего слоя матки за пределы её полости, что вызывает воспаление и боль в органах, затронутых болезнью, это может быть, например, поясница или таз.