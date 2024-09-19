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19 сентября, 10:47

Названы 4 простых анализа, которые укажут на скрытое ожирение

Врач Таныгина: Скрытую форму ожирения можно выявить четырьмя способами

Скрытую форму ожирения можно выявить при помощи четырёх анализов. Это КТ и УЗИ брюшной полости, расчёт индекса массы тела (ИМТ), а также сравнение окружности талии и окружности бедра, рассказала «Газете.ru» врач-эндокринолог Наталья Таныгина.

«Врачи скрытое ожирение называют висцеральным (абдоминальным). Это такое состояние, когда у пациента вроде и не видно лишнего жира, но вес норме не соответствует. В этом случае жир может прятаться вокруг внутренних органов», — объяснила медик.

По её словам, чаще всего такой вид ожирения наблюдается у мужчин, когда у них увеличивается живот, при этом все остальные части тела остаются худыми. ИМТ позволяет довольно достоверно выявить избыток массы тела, но у этого способа есть ряд отклонений. Показатель часто бывает завышен у людей с развитой мускулатурой и, наоборот, занижен у пожилых.

Врач заявил, что одинокие люди более склонны к ожирению
Врач заявил, что одинокие люди более склонны к ожирению

КТ и УЗИ брюшной полости может показать наличие жира вокруг органов, например, печени. Отношение окружности талии к окружности бедра у мужчин должно быть не менее 0,9, а у женщин не менее — 0,85, добавила врач.

Стоит отметить, что сегодня от ожирения страдают около 40 млн россиян. Это заболевание, которое запускает целый каскад сопутствующих проблем со здоровьем — сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония и другое. Зачастую человек пытается заесть негативные эмоции вредной пищей или алкоголем, что приводит впоследствии к ожирению.

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Алёна Зиновьева
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