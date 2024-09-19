Названы 4 простых анализа, которые укажут на скрытое ожирение

Скрытую форму ожирения можно выявить при помощи четырёх анализов. Это КТ и УЗИ брюшной полости, расчёт индекса массы тела (ИМТ), а также сравнение окружности талии и окружности бедра, рассказала «Газете.ru» врач-эндокринолог Наталья Таныгина.

«Врачи скрытое ожирение называют висцеральным (абдоминальным). Это такое состояние, когда у пациента вроде и не видно лишнего жира, но вес норме не соответствует. В этом случае жир может прятаться вокруг внутренних органов», — объяснила медик.

По её словам, чаще всего такой вид ожирения наблюдается у мужчин, когда у них увеличивается живот, при этом все остальные части тела остаются худыми. ИМТ позволяет довольно достоверно выявить избыток массы тела, но у этого способа есть ряд отклонений. Показатель часто бывает завышен у людей с развитой мускулатурой и, наоборот, занижен у пожилых.