Названы 4 простых анализа, которые укажут на скрытое ожирение
Врач Таныгина: Скрытую форму ожирения можно выявить четырьмя способами
Скрытую форму ожирения можно выявить при помощи четырёх анализов. Это КТ и УЗИ брюшной полости, расчёт индекса массы тела (ИМТ), а также сравнение окружности талии и окружности бедра, рассказала «Газете.ru» врач-эндокринолог Наталья Таныгина.
«Врачи скрытое ожирение называют висцеральным (абдоминальным). Это такое состояние, когда у пациента вроде и не видно лишнего жира, но вес норме не соответствует. В этом случае жир может прятаться вокруг внутренних органов», — объяснила медик.
По её словам, чаще всего такой вид ожирения наблюдается у мужчин, когда у них увеличивается живот, при этом все остальные части тела остаются худыми. ИМТ позволяет довольно достоверно выявить избыток массы тела, но у этого способа есть ряд отклонений. Показатель часто бывает завышен у людей с развитой мускулатурой и, наоборот, занижен у пожилых.
КТ и УЗИ брюшной полости может показать наличие жира вокруг органов, например, печени. Отношение окружности талии к окружности бедра у мужчин должно быть не менее 0,9, а у женщин не менее — 0,85, добавила врач.
Стоит отметить, что сегодня от ожирения страдают около 40 млн россиян. Это заболевание, которое запускает целый каскад сопутствующих проблем со здоровьем — сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония и другое. Зачастую человек пытается заесть негативные эмоции вредной пищей или алкоголем, что приводит впоследствии к ожирению.