Мурашко раскрыл шокирующее число россиян, страдающих ожирением
Мурашко: В России около 40 млн человек страдают ожирением
Около 40 миллионов россиян страдают ожирением, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, врачи должны уделять больше времени профилактике этого заболевания, так как лишний вес приводит и к появлению других болезней у населения.
«У нас в стране порядка 40 млн человек страдают ожирением. Это заболевание, которое, к сожалению, запускает целый каскад других проблем со здоровьем — сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония и многие другие проблемы. Профилактика является ключом, это самое доступное в принципе, что есть», — сказал он во время рабочей поездки в Северную Осетию.
Ранее Life.ru рассказывал, что стресс — одна из причин так называемого утешительного переедания. Зачастую человек пытается заесть негативные эмоции вредной пищей или алкоголем. По словам эндокринологов, аппетит представляет собой психологическое стремление к еде, которое может возникнуть независимо от реального голода.
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