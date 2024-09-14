Мурашко раскрыл шокирующее число россиян, страдающих ожирением

Около 40 миллионов россиян страдают ожирением, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, врачи должны уделять больше времени профилактике этого заболевания, так как лишний вес приводит и к появлению других болезней у населения.

«У нас в стране порядка 40 млн человек страдают ожирением. Это заболевание, которое, к сожалению, запускает целый каскад других проблем со здоровьем — сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония и многие другие проблемы. Профилактика является ключом, это самое доступное в принципе, что есть», — сказал он во время рабочей поездки в Северную Осетию.