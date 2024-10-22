Не хватает даже летом: Что поможет восполнить дефицит важного витамина D

Витамин D необходим человеку для поддержания здоровья костей и нервов, а также для нормального функционирования иммунитета. Однако его не хватает даже летом. Об этом предупредила врач-диетолог, эндокринолог Мария Дубская.

«В принципе, в течение всего года рекомендовано всем, начиная с 6-месячного возраста, принимать витамин D», — отметила собеседница телеканала «Санкт-Петербург».

Эксперт также объяснила, с помощью каких продуктов можно восполнить дефицит витамина D в организме. В частности она рекомендовала есть красную и морскую рыбу, молочные продукты и грибы шиитаке. Салат с рукколой, авокадо, красной рыбой и кунжутными семечками, а также салат с миндальными орехами дополнительно принесут кальций.

Полезен и яичный желток, однако больше двух в день есть не рекомендуется из-за высокого содержания холестерина. А вот шпинат и свекла, наоборот, нарушают всасывание витамина D, предупредила врач.