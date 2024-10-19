Учёные выяснили, что витамин D не защищает от болезней сердца

В медицинском центре «Бет Израиль Диконесс» провели исследование и установили, что приём добавок с витамином D не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых независимо от дозы и времени приёма. Об этом сообщили в American Journal of Preventative Cardiology.

Учёные изучили, снижают ли более высокие дозы вещества уровень двух специфических белков в крови. Эти белки указывают на повреждение и перенапряжение сердца. Также учёные проанализировали исследование, в котором изучалось влияние добавок с витамином D3 на людей в возрасте 70 лет.

Добровольцы были случайным образом распределены на четыре группы. Первая получала 200 международных единиц (МЕ) витамина D3 в день, вторая — 1000, третья — 2000, а четвёртая — 4000. Уровни биомаркеров сердечно-сосудистых заболеваний в крови измерялись в начале исследования, через 3, 12 и 24 месяца после начала приёма добавок.

Участники эксперимента принимали добавки два года, но анализы так и не подтвердили эффективность приёма витамина D для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых.