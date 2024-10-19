Перечислены веские причины включить в свой рацион сало

Некоторые люди совершенно напрасно воротят нос от сала. В этом продукте содержится множество полезных веществ. Например, в состав входит арахидоновая кислота, которая важна для метаболизма и работы сердца. Об этом рассказала NEWS.ru биолог Ирина Лялина.

«Сало содержит полезную жирную кислоту — арахидоновую, которая важна для обмена веществ и работы сердца, а также при борьбе с вирусами. Умеренное потребление сала способно помочь в уменьшении воспалительных процессов и борьбе с вирусами, нормализует либидо», — отметила Лялина.

Кроме того, сало улучшает состояние кожи за счёт жирных кислот, увлажняя её и защищая от воздействия внешних факторов. Следует также помнить, что этот продукт очень калорийный, что делает его отличным источником энергии, особенно в холодное время года. Витамины А, D, E и каротин способствуют укреплению иммунитета, а селен является природным антиоксидантом и борется со старением. Однако сало следует есть в малых количествах, чтобы не нанести вреда фигуре, добавила эксперт.