Россиянам рассказали, в каком виде полезнее есть сало и кому лучше от него отказаться

Врач-гастроэнтеролог Ксения Бастракова в беседе с "Газетой.ru" рассказала о полезных свойствах сала, а также о том, в каком виде и количестве его лучше употреблять и кому этот продукт категорически противопоказан.

Медик отметила, что в сале содержится большое количество жирорастворимых витаминов A, D и E. А ещё этот продукт богат такими элементами, как селен, магний, марганец, кальций, цинк, натрий, фосфор, медь и железо. По словам Бастраковой, жарить на сале можно, так как при горении оно не выделяет канцерогенов. Однако в этом случае продукт теряет полезные свойства, поэтому его лучше употреблять в солёном виде. Среди недостатков сала врач выделила высокую калорийность. Так, в 100 граммах в среднем содержится около 800 калорий, поэтому для здорового организма лучше употреблять не более 40 граммов сала два-три раза в неделю.

"Не рекомендуется употреблять сало при наличии камней в желчном пузыре, панкреатите и заболеваниях кишечника. Также не стоит есть сало на голодный желудок, чтобы не вызвать воспаления поджелудочной железы", — резюмировала гастроэнтеролог.