Больше белка, меньше «вредных» углеводов: Для людей до 30 лет разработали особую диету

Диета людей, которым ещё нет 30 лет, должна строиться на семи правилах здорового питания. В частности, очень важно есть много белка, полезных жиров и углеводов. Об этом рассказал «Газете.ru» врач-диетолог, гастроэнтеролог Сергей Морозов.

«Например, начните день с белково-углеводного завтрака. Это может быть омлет с авокадо или тост с рыбой. Также важно употреблять «здоровые» углеводы, — они снабжают организм необходимой энергией», — рассказал эксперт.

По его словам, к 30 годам заметно снижается обмен веществ. Чтобы не набирать вес, необходимо уменьшить потребление или вовсе отказаться от хлебобулочных и кондитерских изделий, сахара, конфет, макарон и круп. Под ограничение также попадают консервы, майонез и соусы с добавлением сахара.

Кроме того, важно есть как можно больше овощей и зелени. Диетолог советует включать их в каждый приём пищи. Фрукты надо есть с осторожностью, так в них много сахара. Лучше отдать предпочтение ягодам. Для поддержания обмена веществ следует пить много воды. Нельзя забывать и о витаминах.

«База, которая является основой для организма до 30 лет должна включать 4 жирорастворимых (A, D, E, K), 9 водорастворимых витаминов (В1, В2, В3, В5, В6, В7, В9, В12 + витамин С), также я бы добавил в этот список Омега-3 и минералы (кальций, магний, калий, железо, цинк и пр.)», — посоветовал Морозов.

Чтобы определить, чего именно не хватает организму, лучше сдать анализ крови на микронутриенты, добавил он.