Диетолог рассказала, сколько воды пить за день для быстрого похудения

Бытует мнение, что надо пить от двух литров воды в день, чтобы похудеть. Однако это не совсем так. По словам диетолога Елены Козловской, норма суточного потребления жидкости рассчитывается для каждого индивидуально.

«Миф о необходимости выпивать два литра в день основан на расчётах для мужчин среднего веса: именно столько жидкости им рекомендуется потреблять за день. Индивидуальная норма составляет 25–30 мл жидкости на 1 кг массы тела. При похудении — 40 мл жидкости на кг рекомендуемого веса. Столько же рекомендуется пить при длительном нахождении в сухом помещении», — объяснила Козловская в беседе с «Газетой.ru».

При этом алкоголь и сладкие напитки (сок, лимонад, энергетики) считаются едой, поэтому их нельзя учитывать как жидкость. С осторожностью при похудении надо пить и напитки с мочегонным эффектом (чай и кофе). После лучше их запить стаканом чистой воды, добавила диетолог. Кроме того, нельзя пить за раз слишком много: в течение часа оптимально выпивать 200-300 мл жидкости. Иначе есть риск возникновения отёков.