5 признаков синдрома отложенной жизни и как с этим бороться: советы психолога

Некоторые люди сталкиваются с таким психологическим состоянием как синдром отложенной жизни. Это желание отложить свои желания и потребности на потом, считая, что сейчас не лучшее время для их реализации. По словам психолога Майи Голубевой, такое часто свойственно перфекционистам, стремящимся исключительно к совершенству, и тем, кто боится потерпеть неудачу.

«Если вы наблюдаете у себя такие симптомы, как постоянное ожидание подходящего момента, страх перед ошибками и неудачами, стремление к совершенству во всём, стремление к накоплению материальных благ и отказ от удовольствия и радости в настоящем, то у вас наблюдается синдром отложенной жизни», — пояснила Голубева в разговоре с RuNews24.ru.

По словам эксперта, с этим состоянием можно и нужно бороться. Для начала надо принять свои чувства и эмоции и научиться испытывать радость от того, что происходит в настоящем. Также важно осознать свои потребности и желания, определить приоритеты и установить границы. В борьбе со стрессом помогут медитации. В самых сложных случаях лучше обратиться за помощью к специалисту.

«Важно понимать, что, откладывая жизнь на потом, мы теряем её. Вдруг того самого момента не настанет никогда. Безусловно, во всем нужно ощущать границу дозволенности. Но если вы пять лет мечтаете о новом автомобиле и уже накопили солидную сумму, не откладывайте свои желания и осуществите свою мечту сегодня», — подчеркнула психолог.