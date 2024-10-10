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10 октября, 14:27

«Берись и делай!»: Назван простой метод борьбы с синдромом самозванца

Психолог Никитина-Кузякова: Метод «бери и делай» избавит от синдрома самозванца

При синдроме самозванца подсознание человека начинает работать против него, ставя преграды на пути к цели, причём как в личной жизни, так и в карьере. Поэтому от негативного состояния нужно избавиться ради будущего успеха, заявила бизнес-психолог Ольга Никитина-Кузякова.

«Один из признаков синдрома самозванца — вечная погоня за совершенством и разочарование от того, что не удаётся достичь идеала. Такие люди могут ощущать себя недостаточно хорошими руководителями, родителями, супругами; часто они недовольны своей внешностью», — отметила эксперт.

Собеседница РИАМО предложила простой метод борьбы с синдромом самозванца. По её словам, важно осознавать, что идеальных людей не существует. Кроме того, нужно спокойно воспринимать свои неудачи. Однако бездельник в любом случае ничего не достигнет, напомнила психолог, поэтому вместо сомнений в себе нужно следовать принципу «берись и делай».

Психолог объяснила, как бороться с синдромом самозванца
Психолог объяснила, как бороться с синдромом самозванца

Ранее психолог перечислила пять признаков синдрома самозванца. По словам эксперта, люди с данным расстройством раздражаются из-за чужих успехов.

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freepik

Борис Эльфанд
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