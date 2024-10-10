«Берись и делай!»: Назван простой метод борьбы с синдромом самозванца

При синдроме самозванца подсознание человека начинает работать против него, ставя преграды на пути к цели, причём как в личной жизни, так и в карьере. Поэтому от негативного состояния нужно избавиться ради будущего успеха, заявила бизнес-психолог Ольга Никитина-Кузякова.

«Один из признаков синдрома самозванца — вечная погоня за совершенством и разочарование от того, что не удаётся достичь идеала. Такие люди могут ощущать себя недостаточно хорошими руководителями, родителями, супругами; часто они недовольны своей внешностью», — отметила эксперт.

Собеседница РИАМО предложила простой метод борьбы с синдромом самозванца. По её словам, важно осознавать, что идеальных людей не существует. Кроме того, нужно спокойно воспринимать свои неудачи. Однако бездельник в любом случае ничего не достигнет, напомнила психолог, поэтому вместо сомнений в себе нужно следовать принципу «берись и делай».