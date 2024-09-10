Может испортить жизнь: Психолог объяснила, как бороться с синдромом самозванца

Говоря о синдроме самозванца, важно понимать, что в психологии не существует подобного термина. Более того, в науке до сих пор нет чёткого представления о критериях данного состояния человека. Об этом рассказала психолог Аполлинария Гаудиум. Она призвала отказаться от использования шаблонного ярлыка.

«Шаблонные ярлыки, особенно если они обладают свойствами яркой наклейки, часто становятся употребляемыми многими людьми. Поэтому вместо синдрома неудачника лучше использовать «чувство неуверенности». Так понятнее и проще», — подчеркнула эксперт в беседе с РИАМО.

Так или иначе, явление, которое принято называть синдромом самозванца, может испортить жизнь, не скрывает психолог. Однако бороться с ним можно при поддержке близких людей или авторитетных коллег, которые укажут человеку на его сильные стороны.

Если чувство неуверенности не мешает, то с ним можно жить, подчеркнула специалист. За данным синдромом, к слову, может скрываться такая полезная черта, как внимательность к деталям. Психолог уверена, что из так называемого синдрома самозванца можно извлечь выгоду.