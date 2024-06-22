Почему синдром самозванца рушит бизнес и как от него избавиться: Секреты психолога

Синдромом самозванца принято называть состояние, при котором работник какой-либо сферы не уверен в своих силах и компетенции, а также не чувствует, что сам заслужил то, что есть в его жизни. Такие люди, как правило, списывают все свои достижения на везение и независящие от них внешние факторы. О том, какие методы помогут избавиться от этого явления, рассказала в беседе с "Газетой.ru" бизнес-психолог Евгения Баскова.

В первую очередь она отметила: необходимо понять, что все профессиональные достижения, как и весь карьерный путь, были созданы исключительно вашим трудом. Примечать свои победы и останавливать на них внимание важно, поскольку таким образом психика фиксирует развитие и переход на новый уровень. Можно попробовать завести дневник, в который вы будете записывать свои достижения. К концу месяца вы с большим удовольствием его перелистаете, считает Баскова.

Второй проблемой являются страх и неловкость при разговорах о работе. С этим справиться поможет только практика. К примеру, можно посетить нетворкинги, на которых в приятной атмосфере люди тренируют навыки самопрезентации. Можно найти своё сообщество по интересам или завести личный блог в соцсети, чтобы рассказывать о том, что вам интересно.

Третья проблема — "получение новых знаний не приносит уверенности". По мнению психолога, учиться надо не про запас, а под запрос. Следует осваивать те навыки, которые прямо сейчас помогут вам лучше ориентироваться в вашей работе. Так вы перестанете сравнивать себя с великими мастерами вашего дела, проигрывая на их фоне.

Четвёртый порог, о который спотыкаются люди с синдромом самозванца, возникает тогда, когда вы боитесь называть цену своих услуг. Если от вашей услуги или товара отказались после названной вами цены, то это никак не принижает ни его ценность, ни вашу собственную. Эксперт порекомендовала посетить тренинги, на которых люди делятся по парам и учатся продавать друг другу продукты своей деятельности. Со временем стеснение и стыд уходят, а продажа перестаёт казаться страшной и сложной.

Своим клиентам я часто рекомендую практику присваивания ценности, когда вам нужно многократно написать и проговорить сумму, которую вы стесняетесь назвать покупателю или клиенту. На групповых тренингах для экспертов и предпринимателей хорошо работает метод объединения людей в пары для тренировок продаж друг другу товаров и услуг. От тренировки к тренировке постепенно со стыдом справляться становится легче. И продажа перестаёт быть чем-то сложным и страшным. Евгения Баскова Бизнес-психолог