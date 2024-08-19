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19 августа, 14:47

Раздражение успехами и неприятие комплиментов: Названы 5 признаков синдрома самозванца

Психолог Каталина: Люди с синдромом самозванца раздражаются из-за чужих успехов

Синдром самозванца можно определить с помощью пяти признаков, уверена психолог Екатерина Каталина. По её словам, первым из них является постоянное сравнение себя с другими людьми. К примеру, некоторые постоянно просматривают блоги успешных личностей и начинают испытывать страх, мол, сами ничего не добьются.

"Часто люди с синдромом самозванца раздражаются чужими успехами, тем, что знакомые и друзья путешествуют, вступают в отношения, строят дома, делают ремонт и так далее", — рассказала кандидат наук РИАМO.

Второй признак — концентрация на неудачах и обесценивание достигнутых успехов. Например, если круглый отличник вдруг получил четвёрку, он может годами прокручивать в голове эту неудачу. Кроме того, люди с синдромом самозванца испытывают навязчивое ощущение, что находятся не на своём месте.

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Четвёртым признаком эксперт считает негативное отношение к собственной внешности и постоянный поиск изъянов. Наконец, пятый признак, который может выдать синдром самозванца, — невозможность принимать комплименты, они воспринимаются как жалость или сарказм.

Ранее психолог объяснил, как распознать нарцисса на первых свиданиях. Также россиянам назвали отличия "синдрома студента-медика" от ипохондрии.

Обложка ©

Freepik / pikisuperstar

Борис Эльфанд
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