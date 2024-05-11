Ощущают болезни, которых нет: Психолог назвала отличия "синдрома студента-медика" от ипохондрии

Иногда люди могут чувствовать симптомы болезней, которых у них на самом деле нет. Такое явление называется "синдром студента-медика". На третьем курсе, когда изучают различные заболевания, учащиеся параллельно начинают ощущать их симптомы из-за повышенного внимания к своему телу. Об этом рассказала психолог, заведующая кафедрой специальной психологии и реабилитологии факультета "Клиническая и специальная психология" МГППУ Юлия Куртанова.

По её словам, такое состояние бывает и у обычных людей, которые читают про разные болезни в Интернете. Человек отгораживается от всех, начинает прислушиваться к своему телу и замечает симптомы, которых не было раньше.

"Как только человек перестаёт пристально следить за своим телом, симптомы исчезают. Сразу оговорюсь: это не ипохондрия, это уже более такое тяжёлое состояние. Ипохондрик постоянно ощущает эти симптомы, они не проходят", — пояснила медик в беседе с "Газетой.ru".

Кроме того, ипохондрики убеждены в том, что больны, хотя на самом деле у них может не быть реальных проблем. Но они не симулянты, какие-то недомогания они действительно испытывают и гиперболизируют их. Особенно такое чувство свойственно пожилым людям, когда они вышли на пенсию и у них появилось много свободного времени. Они начинают искать у себя болезни, которых нет.

"Кроме того, они могут потерять ощущение социальной значимости и болезнь для них становится способом найти поддержку, заботу или избежать одиночества. Если пожилой человек встроен в социальную жизнь, то такое происходит гораздо реже", — резюмировала психолог.