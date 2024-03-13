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Главное — не злиться: Врач объяснила, как справиться с ипохондриком в семье

Психотерапевт Крашкина: Депрессия и стрессы могут привести к ипохондрии

13 марта, 09:20
Депрессия и стрессы могут привести к ипохондрии. Обложка © Freepik.com

Депрессия и стрессы могут привести к ипохондрии. Обложка © Freepik.com

Ипохондрия — состояние повышенной тревожности о своём здоровье и навязчивого поиска заболеваний. От обычного беспокойства ипохондрическое расстройство отличается тем, что человек ходит к многочисленным врачам, часто бывает к ним скептически настроен и не верит в корректность назначенных исследований и поставленных диагнозов. Как распознать ипохондрию у близкого человека и помочь ему, Life.ru рассказала врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

Причины возникновения ипохондрии

  1. Как следствие других расстройств психики: депрессии, генерализованного тревожного расстройства или хронических стрессов.
  2. Наличие в анамнезе перенесённого тяжёлого заболевания и страх повторения этой ситуации.
  3. Болезнь родственника или друга.
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Как распознать ипохондрию у близкого человека

  1. Ваш родственник склонен преувеличивать проблемы со здоровьем и катастрофизировать их. Например, головная боль воспринимается как предвестник инсульта, а кашель — обязательно симптом воспаления лёгких.
  2. Частое и длительное хождение по врачам — это тоже признак, который должен насторожить.
  3. Социальная изоляция члена семьи и его отрешённость, вечная занятость собой и своим здоровьем.
  4. Ипохондрики могут проявлять повышенную агрессию к тем, кто не разделяет их страхов.

При общении с таким человеком важно не пренебрегать его страхами, не злиться на него. Больной и сам часто не понимает иррациональность своих убеждений. И если после всех диагностических процедур и исключения органической патологии у близкого остался страх за здоровье, а диагноз так и не поставлен, то стоит посетить врача-психотерапевта, который подберёт соответствующее лечение. С большой долей вероятности соматические проявления болезней пройдут.

Ирина Крашкина

Врач-психотерапевт АО "Медицина" (клиники академика Ройтберга), кандидат медицинских наук

При общении с таким человеком важно не пренебрегать его страхами, не злиться на него. Больной и сам часто не понимает иррациональность своих убеждений. И если после всех диагностических процедур и исключения органической патологии у близкого остался страх за здоровье, а диагноз так и не поставлен, то стоит посетить врача-психотерапевта, который подберёт соответствующее лечение. С большой долей вероятности соматические проявления болезней пройдут.
При общении с таким человеком важно не пренебрегать его страхами, не злиться на него. Больной и сам часто не понимает иррациональность своих убеждений. И если после всех диагностических процедур и исключения органической патологии у близкого остался страх за здоровье, а диагноз так и не поставлен, то стоит посетить врача-психотерапевта, который подберёт соответствующее лечение. С большой долей вероятности соматические проявления болезней пройдут.
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А ранее учёные выяснили, что ипохондрики рискуют умереть раньше, чем люди, которые спокойно воспринимают информацию о своём здоровье и не склонны приписывать себе болезни. Согласно исследованию, у слишком тревожных людей вероятность ишемической болезни сердца на 73% выше.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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