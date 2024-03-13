Главное — не злиться: Врач объяснила, как справиться с ипохондриком в семье
Психотерапевт Крашкина: Депрессия и стрессы могут привести к ипохондрии
Депрессия и стрессы могут привести к ипохондрии. Обложка © Freepik.com
Ипохондрия — состояние повышенной тревожности о своём здоровье и навязчивого поиска заболеваний. От обычного беспокойства ипохондрическое расстройство отличается тем, что человек ходит к многочисленным врачам, часто бывает к ним скептически настроен и не верит в корректность назначенных исследований и поставленных диагнозов. Как распознать ипохондрию у близкого человека и помочь ему, Life.ru рассказала врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.
Причины возникновения ипохондрии
- Как следствие других расстройств психики: депрессии, генерализованного тревожного расстройства или хронических стрессов.
- Наличие в анамнезе перенесённого тяжёлого заболевания и страх повторения этой ситуации.
- Болезнь родственника или друга.
Как распознать ипохондрию у близкого человека
- Ваш родственник склонен преувеличивать проблемы со здоровьем и катастрофизировать их. Например, головная боль воспринимается как предвестник инсульта, а кашель — обязательно симптом воспаления лёгких.
- Частое и длительное хождение по врачам — это тоже признак, который должен насторожить.
- Социальная изоляция члена семьи и его отрешённость, вечная занятость собой и своим здоровьем.
- Ипохондрики могут проявлять повышенную агрессию к тем, кто не разделяет их страхов.
При общении с таким человеком важно не пренебрегать его страхами, не злиться на него. Больной и сам часто не понимает иррациональность своих убеждений. И если после всех диагностических процедур и исключения органической патологии у близкого остался страх за здоровье, а диагноз так и не поставлен, то стоит посетить врача-психотерапевта, который подберёт соответствующее лечение. С большой долей вероятности соматические проявления болезней пройдут.
А ранее учёные выяснили, что ипохондрики рискуют умереть раньше, чем люди, которые спокойно воспринимают информацию о своём здоровье и не склонны приписывать себе болезни. Согласно исследованию, у слишком тревожных людей вероятность ишемической болезни сердца на 73% выше.