Главное — не злиться: Врач объяснила, как справиться с ипохондриком в семье

При общении с таким человеком важно не пренебрегать его страхами, не злиться на него. Больной и сам часто не понимает иррациональность своих убеждений. И если после всех диагностических процедур и исключения органической патологии у близкого остался страх за здоровье, а диагноз так и не поставлен, то стоит посетить врача-психотерапевта, который подберёт соответствующее лечение. С большой долей вероятности соматические проявления болезней пройдут.