Учёные утверждают, что ипохондрия крадёт 5 лет из жизни

Ипохондрики рискуют умереть раньше, чем люди, которые спокойно воспринимают информацию о своём здоровье и не склонны приписывать себе болезни. К такому выводу пришли датские, норвежские и шведские учёные. В основу своего исследования они взяли уже известные науке данные о том, что у слишком тревожных людей вероятность ишемической болезни сердца на 73% выше, чем у тех, кто оценивает своё здоровье объективно. Оказалось, что проблема куда более серьёзная, чем кажется на первый взгляд.

Исследователи изучили данные о тысячах жителей Норвегии, которым ставили диагноз "ипохондрия" с 1997 по 2020 год. Выяснилось, что люди с таким заболеванием в среднем уходили из жизни в 70 лет против 75 лет в контрольной группе. С поправкой на другие факторы оказалось, что риск смерти у страдающих ипохондрией в 1,69 раза выше, чем у испытуемых без этого расстройства. Причём причина смерти оказалась неважна — учёные обращали внимание как на естественные, так и на неестественные причины: ипохондрики умирали чаще и здесь, и там. К примеру, вероятность самоубийства у изучаемой группы оказалась выше более чем в четыре раза, излагает журнал JAMA Psychiatry.

Важно отметить, что ипохондрия — необоснованные или преувеличенные опасения за своё здоровье — может проявляться по-разному. Если одних людей это расстройство вынуждает постоянно ходить по врачам, выискивая признаки несуществующих болезней, то другие ипохондрики настолько боятся услышать страшный диагноз, что полностью игнорируют любые медосмотры. Вторая модель поведения ещё более губительна, поскольку человек лишается шанса вовремя диагностировать заболевание и начать лечение на той стадии, когда всё ещё поправимо.