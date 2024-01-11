Психолог дала пять советов, чтобы побороть терзающий душу синдром самозванца

Синдром самозванца — это психологическое явление, которое заставляет людей сомневаться в своих способностях и умениях, а также чувствовать себя недостойными места, должности и так далее. Как бороться с этим гложущим чувством, в беседе с газетой "Вечерняя Москва" сообщила психолог, специалист по психосоматике Карина Чен.

Первым способом побороть синдром является поход к психологу, а некоторым может даже понадобиться всего одна консультация. Главное, перед посещением специалиста ответить себе на ряд вопросов, которые помогут построить разговор правильно: что или кто подпитывает мою неуверенность в своих силах; как ограничить их влияние на себя; есть ли рядом те, кто верит в мой талант, и какими заслугами на сегодняшний день я могу гордиться.

Второй совет — провести ревизию. То есть проанализировать, вспомнить и выписать на бумагу, сколько сил, времени и денег было вложено в образование, работу, проекты, скольким людям удалось помочь. Также нужно воссоздать в памяти результат, на который человек оказал некое влияние.

Третий совет — определить личный ключевой показатель эффективности. Другими словами, создать собственный измеритель успеха, зафиксировать шкалы, по которым определяется собственный "измеритель" успеха. Это могут быть хорошие отзывы, деньги, продажи, отклики или конверсия.

Четвёртый совет — составить план-маршрут. То есть наметить цель и разбить её на несколько этапов. Важно, чтобы шаги были прописаны конкретно, чтобы понимать на протяжении пути, что вы движетесь в верном направлении.

Пятый совет — стать наставником для менее опытного коллеги, передавать ему свои знания и умения. Это заставит вас чувствовать себя более востребованным.

По словам Чен, не стоит забывать, что синдром самозванца — это распространённое явление, так что к себе нужно быть более лояльным и снисходительным.