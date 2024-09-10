Врач объяснила, чем опасен для здоровья «синдром мегаполиса» и как его одолеть

Для жителей крупных городов характерен «синдром мегаполиса», когда люди сталкиваются с проблемами со здоровьем из-за интенсивного ритма жизни и загрязнённого воздуха. Главный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина призвала таких людей чаще есть фрукты и овощи, а также употреблять витамины.

«Нутриентами называют питательные и биологически активные вещества, содержащиеся в пище. Для жителей городов характерен «синдром мегаполиса» – феномен их дефицита и одновременного накопления в организме вредных для здоровья веществ. Например, при низком уровне кальция повышается усвоение свинца, при нехватке цинка – накопление кадмия. Эти тяжёлые металлы токсичны для человека, повреждают органы и системы», – подчеркнула эксперт.

Для очищения от токсинов Пичугина посоветовала добавлять в рацион витамины, микроэлементы, белки, полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и другие БАДы. Помимо того, специалист порекомендовала получать полезные вещества из сбалансированного полноценного питания.

При этом большое количество фруктов, по словам эксперта, есть не стоит, так как в них содержится сахар, который в больших объёмах приводит к ожирению. Кроме того, в рационе не должно быть много продуктов животного происхождения: сала, колбас, жирных сортов мяса и молочных продуктов, а также разного вида масел.

Пичугина призвала чаще употреблять овощи, крупы, хлеб со злаками и кисломолочные продукты, богатые инулином и пектином. Чтобы улучшить самочувствие, рекомендуется добавлять в рацион пряные травы, зелень, листовые овощи, пояснила диетолог. Куркума, корица, шафран, розмарин и тимьян помогают расслабиться после тяжёлых городских будней, отметила эксперт. Также врач посоветовала пить чай с валерианой, пионом, полынью, пустырником для тонизации нервной системы.