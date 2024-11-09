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9 ноября, 09:39

«Невротическое состояние»: Психолог рассказала, как побороть осеннюю хандру

Психолог Левс: Осеннюю хандру может вызвать недостаток витаминов

Осенью из-за недостатка витаминов, некачественного сна и по многим другим причинам человек может столкнуться с хандрой. Для успешной борьбы с плохим состоянием важно помочь организму извне, убрав раздражающие факторы. Об этом рассказала психолог Марина Левс.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» она назвала три аспекта борьбы с осенней хандрой. Первый из них заключается в осознании человеком, что у него есть выбор.

«Если совсем невмоготу, никто же не заставляет жить в этом городе. То есть, когда человек начинает осознавать, что у меня есть выбор — у него уменьшается тревога, а значит понижается это невротическое состояние», — отметила эксперт.

Второй аспект основан на правиле, что ничто не вечно. А третий, по словам психолога, заключается в стремлении искать позитивные моменты, которые могут порадовать в конкретный сезон года. Что касается помощи другим людям, то в этом процессе важно учитывать собственные знания и ресурсы, полагает специалист.

Сон, спорт и питание: Как поддержать здоровье осенью
Сон, спорт и питание: Как поддержать здоровье осенью

Ранее психолог предложила пять способов борьбы с осенней хандрой. А врач составила для россиян «осенне-зимний» рацион питания.

Обложка ©

pixabay / NoName_13

Борис Эльфанд
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