«Невротическое состояние»: Психолог рассказала, как побороть осеннюю хандру
Психолог Левс: Осеннюю хандру может вызвать недостаток витаминов
Осенью из-за недостатка витаминов, некачественного сна и по многим другим причинам человек может столкнуться с хандрой. Для успешной борьбы с плохим состоянием важно помочь организму извне, убрав раздражающие факторы. Об этом рассказала психолог Марина Левс.
В эфире телеканала «Санкт-Петербург» она назвала три аспекта борьбы с осенней хандрой. Первый из них заключается в осознании человеком, что у него есть выбор.
«Если совсем невмоготу, никто же не заставляет жить в этом городе. То есть, когда человек начинает осознавать, что у меня есть выбор — у него уменьшается тревога, а значит понижается это невротическое состояние», — отметила эксперт.
Второй аспект основан на правиле, что ничто не вечно. А третий, по словам психолога, заключается в стремлении искать позитивные моменты, которые могут порадовать в конкретный сезон года. Что касается помощи другим людям, то в этом процессе важно учитывать собственные знания и ресурсы, полагает специалист.
Ранее психолог предложила пять способов борьбы с осенней хандрой. А врач составила для россиян «осенне-зимний» рацион питания.
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