«Невротическое состояние»: Психолог рассказала, как побороть осеннюю хандру

Осенью из-за недостатка витаминов, некачественного сна и по многим другим причинам человек может столкнуться с хандрой. Для успешной борьбы с плохим состоянием важно помочь организму извне, убрав раздражающие факторы. Об этом рассказала психолог Марина Левс.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» она назвала три аспекта борьбы с осенней хандрой. Первый из них заключается в осознании человеком, что у него есть выбор.

«Если совсем невмоготу, никто же не заставляет жить в этом городе. То есть, когда человек начинает осознавать, что у меня есть выбор — у него уменьшается тревога, а значит понижается это невротическое состояние», — отметила эксперт.