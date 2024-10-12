Больше света и нагрузок: Психолог предложила 5 способов борьбы с осенней хандрой

Осенью сокращается световой день, погода становится холоднее, а иммунной системе приходиться активнее бороться с простудами, что зачастую приводит к возникновению так называемой осенней хандры. Однако при соблюдении некоторых условий с ней можно справиться самостоятельно, заявила клинический психолог, преподаватель МГУ Ирина Крутских.

К примеру, занятия творчеством помогут отвлечься от негативных мыслей и поднять настроение. Активные социальные взаимодействия необходимы, чтобы справиться с одиночеством. Физические упражнения тоже будут не лишними. Чтобы восполнить недостаток солнечного света, можно установить дома специальную лампу. И, конечно, стоит уделить внимание своему питанию, уверена эксперт.

Однако в ряде случаев следует обратиться за помощью к специалистам. Дело в том, что осеннее хандра может вызвать длительную апатию, проблемы со сном и изменение аппетита. Тревожным звоночкам считается и социальная изоляция, когда вы избегаете общения близкими, предупредила собеседница RuNews24.ru.

«Если вы замечаете у себя эти симптомы, важно не игнорировать их и обратиться за помощью к психологу или психотерапевту», — подчеркнула эксперт.