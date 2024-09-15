Россиянам раскрыли 3 причины осенней хандры и способы её побороть

Осенью многие люди могут сталкиваться с сезонной апатией, ухудшением настроения и чаще болеют простудами. Это происходит по трём основным причинам, рассказала RT врач Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик.

Медик объяснила, что в первую очередь сокращается длительность светового дня, в результате чего падает уровень витамина D в организме. А он, как известно, играет ключевую роль в работе иммунитета.

Во-вторых, после летней жары человеческому организму сложно перестроиться на холод. В этот период времени сосуды находятся в тонусе, нарастает вирусная нагрузка. Из-за этого иммунитету сложнее защищать организм от болезней. Огромное влияние на самочувствие оказывает также и психоэмоциональный фон.

«Осенью многие могут сталкиваться с сезонной апатией, ухудшением настроения и даже циклонической депрессией. Это тоже может сказываться на работе иммунитета», — объяснила Чистик.

Кроме того, некоторые люди с наступлением холодов не спешат менять футболки и шорты на свитеры и брюки. Из-за этого происходит переохлаждение. Другие, наоборот, начинают одеваться слишком тепло, вследствие чего сильно потеют в помещениях и простужаются на улице.

Лучше всего с осенней хандрой и простудами поможет справиться сбалансированное питание. В рационе должны быть белки, сложные углеводы и полезные жиры, содержащиеся в орехах и авокадо. Не надо забывать о кисломолочных продуктах, которые полезны для работы кишечника. Хорошо влияют на иммунитет овощи, особенно помидоры, перец и брокколи, цитрусы и мёд. А вот с приёмом витаминов стоит быть осторожнее. Чтобы определить нужную дозировку надо обратиться к врачу и сдать анализы.