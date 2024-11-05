Выборы в США
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 15:29

Сон, спорт и питание: Как поддержать здоровье осенью

Терапевт Бурнацкая: Для поддержания здоровья осенью важны сон, спорт и питание

Осенью из-за ухудшения погоды организм испытывает дополнительную нагрузку, поэтому для поддержания здоровья важно соблюдать некоторые условия. Врач-терапевт Светлана Бурнацкая объяснила, как не допустить обострения хронических заболеваний и ухудшения состояния в целом.

«Во-первых, желательно сделать прививку от гриппа. Вирусные заболевания осенью особенно активны, и вакцинация поможет избежать серьезных осложнений. Во-вторых, стоит проконсультироваться с врачом по поводу приема витамина D», — отметила эксперт.

В беседе с РИАМО она призвала контролировать питание, разбавив его продуктами, богатыми витамином D и кальцием. Занятия спортом также важны. К примеру, прогулки на свежем воздухе или простые упражнения помогут поддерживать тонус мышц, улучшат кровообращение и снизят риск падений, что особенно актуально осенью.

Люди с хроническими недугами при этом должны регулярно контролировать своё состояние, например, измерять давление и консультироваться с медиками. Для поддержания здоровья важную роль играет и режим сна, предупредила терапевт.

«Важно соблюдать режим сна, ложиться и вставать в одно и то же время. Рекомендуется спать не менее 8 часов в сутки», — подчеркнула врач.

Врач составила для россиян «осенне-зимний» рацион питания
Врач составила для россиян «осенне-зимний» рацион питания

Ранее психолог предложила пять способов борьбы с осенней хандрой. Кроме того, врач рассказала, какие фрукты должны быть в осеннем рационе россиян.

Обложка ©

pixabay / RoonzNL

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar