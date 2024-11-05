Сон, спорт и питание: Как поддержать здоровье осенью
Терапевт Бурнацкая: Для поддержания здоровья осенью важны сон, спорт и питание
Осенью из-за ухудшения погоды организм испытывает дополнительную нагрузку, поэтому для поддержания здоровья важно соблюдать некоторые условия. Врач-терапевт Светлана Бурнацкая объяснила, как не допустить обострения хронических заболеваний и ухудшения состояния в целом.
«Во-первых, желательно сделать прививку от гриппа. Вирусные заболевания осенью особенно активны, и вакцинация поможет избежать серьезных осложнений. Во-вторых, стоит проконсультироваться с врачом по поводу приема витамина D», — отметила эксперт.
В беседе с РИАМО она призвала контролировать питание, разбавив его продуктами, богатыми витамином D и кальцием. Занятия спортом также важны. К примеру, прогулки на свежем воздухе или простые упражнения помогут поддерживать тонус мышц, улучшат кровообращение и снизят риск падений, что особенно актуально осенью.
Люди с хроническими недугами при этом должны регулярно контролировать своё состояние, например, измерять давление и консультироваться с медиками. Для поддержания здоровья важную роль играет и режим сна, предупредила терапевт.
«Важно соблюдать режим сна, ложиться и вставать в одно и то же время. Рекомендуется спать не менее 8 часов в сутки», — подчеркнула врач.
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