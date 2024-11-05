Полезны для сердца и ЖКТ: Какие фрукты должны быть в осеннем рационе россиян
Врач Островская рекомендовала есть осенью клюкву, инжир и хурму
Разнообразие свежих фруктов и ягод должно оставаться в рационе питания россиян даже осенью, уверена эндокринолог Елена Островская. Плоды, по её словам, богаты витаминами и положительно сказываются на здоровье сердца и ЖКТ.
«Осенние фрукты и ягоды, так же как их летние «аналоги», содержат много клетчатки, полезной для работы ЖКТ и поддержания баланса кишечной микрофлоры. Они богаты витаминами и микроэлементами», — отметила собеседница RT.
В частности, она рекомендовала есть осенью гранат, который замедляет старение. Кальций, магний, марганец, фосфор, йод и натрий, содержащиеся во фрукте, благоприятно скажутся на состоянии организма. Клюква — отличный источник витаминов Е и К1, морс из ягод следует пить при простуде.
Витамины, микроэлементы и клетчатку организм может получить из инжира, который полезен для сердечно-сосудистой системы и необходим для контроля давления. Кроме того, плоды помогут при запоре. Не обойтись осенью и без хурмы, богатой витамином C. Также эксперт рекомендовала обратить внимание на облепиху.
Ранее врач составила для россиян «осенне-зимний» рацион питания. Кроме того, кардиолог предложила «осеннее» меню для здоровья сердца.