Ночные кошмары — признак деменции: Британские учёные сделали пугающее открытие

Беспокойный сон из-за регулярных ночных кошмаров сигнализирует о ранней стадии развития слабоумия, выяснили британские учёные. По мнению неврологов, их исследование поможет разработать методику раннего выявления деменции. Результаты масштабной работы опубликованы в медицинском журнале The Lancet.

Учёные проследили за двумя группами: в первую вошли 605 человек среднего возраста, а во вторую — 2600 пожилых людей. Первые на момент начала исследования не имели никаких когнитивных нарушений, а вторые — не страдали деменцией. На протяжении нескольких лет авторы работы фиксировали частоту их жалоб на кошмары и сопоставляли их с изменениями в головном мозге.

«Более высокая частота тревожных сновидений была линейно и статистически значимо связана с более высоким риском снижения когнитивных функций у людей среднего возраста и более высоким риском развития деменции у пожилых людей», — установили учёные.