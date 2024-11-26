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25 ноября, 23:50

Ночные кошмары — признак деменции: Британские учёные сделали пугающее открытие

Британские учёные нашли связь между ночными кошмарами и развитием деменции

Беспокойный сон из-за регулярных ночных кошмаров сигнализирует о ранней стадии развития слабоумия, выяснили британские учёные. По мнению неврологов, их исследование поможет разработать методику раннего выявления деменции. Результаты масштабной работы опубликованы в медицинском журнале The Lancet.

Учёные проследили за двумя группами: в первую вошли 605 человек среднего возраста, а во вторую — 2600 пожилых людей. Первые на момент начала исследования не имели никаких когнитивных нарушений, а вторые — не страдали деменцией. На протяжении нескольких лет авторы работы фиксировали частоту их жалоб на кошмары и сопоставляли их с изменениями в головном мозге.

«Более высокая частота тревожных сновидений была линейно и статистически значимо связана с более высоким риском снижения когнитивных функций у людей среднего возраста и более высоким риском развития деменции у пожилых людей», — установили учёные.

Учёные нашли способ отслеживать качество сна
Учёные нашли способ отслеживать качество сна

Ранее Life.ru рассказывал, что медленный сон положительно сказывается на производительности мозга и когнитивных функциях. Это выяснили учёные из США, которые проверили свою гипотезу на макаках и уже занимаются разработкой технологий, которые смогут избавить людей от нарушений сна.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / kittirat roekburi

Илья Пушкарев
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