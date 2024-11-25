Россиянам назвали тип сна, который улучшает работу мозга

Исследователи из Университета Райса в США раскрыли важный механизм. Он объясняет, как медленный сон (NREM) улучшает производительность мозга. Открытия были опубликованы в журнале Science. Они проливают новый свет на роль медленного сна в синхронизации памяти и улучшении когнитивных функций.

В ходе экспериментов специалисты изучали нейронную активность в мозге макак. Животные выполняли задачи на различение визуальных изображений до и после 30-минутного периода медленного сна. Исследователи использовали многоэлектродные массивы для регистрации активности тысяч нейронов в трёх зонах мозга: первичной и средней зрительной коре, а также дорсолатеральной префронтальной коре. Эти области связаны с визуальной обработкой и исполнительными функциями, например, с самоконтролем. Результаты показали, что макаки, которые действительно спали, демонстрировали значительно большую эффективность в распознавания изображений.

Учёные обнаружили, что активность низкочастотных дельта-волн и синхронизированная активация нейронов увеличились. Благодаря этому повысился уровень обработки информации. Доктор Наташа Харас, ведущий автор исследования, отметила, что после сна активность нейронов становилась более десинхронизированной, что позволяло им активироваться независимее. «Этот сдвиг привёл к повышению точности обработки информации и производительности в визуальных задачах», — отметила эксперт.

Интересно, что учёным удалось воспроизвести эффект медленного сна у бодрствующих животных с помощью низкочастотной электрической стимуляции зрительной коры. Это исследование поможет разработать новые методы нейромодуляционной терапии, которые будут направлены на улучшение когнитивных и поведенческих показателей у людей.

Медленный сон играет ключевую роль в улучшении памяти и когнитивных функций. Эти результаты могут стать основой для инновационных технологий, с помощью которых в дальнейшем вылечат нарушения сна и повысят мозговую активность.